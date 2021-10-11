أحمر وملون وإيراني.. طرق مبتكرة لإعداد الأرز داخل المنزل في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا تكاد تخلو أي سفرة من وجود أطباق الأرز المختلفة، إذ أنها لها عشاقها الذين يحرصون على تناولها بشكل يومي، لذلك نستعرض خلال التقرير الآتي، مجموعة من الطرق المبتكرة والشهية لتحضير الأرز داخل المنزل، حسب الشيف هشام السيد، ببرنامجه «شبكة وصنارة»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

شوربة الأرز الأحمر والسمك

- مقادير عمل شوربة الأرز الأحمر والسمك

أرز أحمر مسلوق

زيت زيتون

بصل

جزر

زعتر مجفف

مرقة

سمك فيليه سميك

ملح

بقدونس

- طريقة تحضير شوربة الأرز الأحمر والسمك

يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل والجزر

تضاف المرقة والزعتر المجفف والملح والفلفل ثم يضاف السمك مع التقليب حتى يتغير لونه

يضاف الماء وتترك على النار غلوة

أخيرا يضاف الأرز المسلوق

الأرز الملون

- مقادير عمل الأرز الملون

نصف كيلو لحم مفروم

3 أكواب أرز

بنجر مسلوق

بقدونس مسلوق

جوزة الطيب

3 ملاعق كبيرة سمنة

3 مكعبات مرقة

2 ملعقة صغيرة كركم

ملح

فلفل أسود

بهارات

زيت صنوبر

- طريقة تحضير الأرز الملون

توضع ملعقة من السمن و2 ملعقة من الزيت في كل 3 أواني على النار

يضاف مكعب مرق في كل وعاء ثم ضيفي مقدارا من الأرز

يضاف في أول وعاء ماء البنجر الأحمر، وفي ثاني وعاء يضاف ماء البقدونس الاخضر ثم يضاف الكركم مع الأرز في الوعاء الثالث.

يضاف الماء ويترك الأرز لينضج

توضع ملعقة من السمن في طاسة على النار ثم يضاف البصل ويشوح جيدا

يضاف الصنوبر ثم يضاف اللحم ويتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب وبهارات

توضع طبقة من اللحم في صينية ثم ترص طبقات الأرز ليصنع طبقات من الالون ثم يقلب ويقدم

الأرز الإيراني

- مقادير عمل الأرز الإيراني

دجاجة مقطعة ومسلوقة

4 أكواب أرز بسمتي

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 مكعب مرقة

2 بصل

2 جزر مبشور

بهارات صحيحة (3 قرفة- 3 لومى- 10 حبهان- 2 ورق لورا)

نصف كوب سكر محروق مثل الكريم كراميل

زعفران

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زبادى

4 ملاعق كبيرة ماء ورد

لوز

زبيب مقلي

طريقة تحضير الأرز الإيراني

شوحي البصل فى السمنة على النار مع البهارات الصحيحة والجزر والملح والفلفل، ثم ضيفي مكعب المرقة ثم السكر و4 أكواب من الماء، ثم ضعي الأرز واتركيه يستوى تماما ثم ضيفي الزعفران المخلوط بماء الورد على الوجه.

ادهني قطع الدجاج بالزبادى والصلصة واشويها بالفرن إلى أن تأخذ لونا، ومن ثم تقدم على الأرز مزينة باللوز والزبيب.