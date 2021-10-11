كتالوج للأمهات للتعامل مع الطفل الأعسر وكيفية مواجهة التنمر: متقوليش يا أشول

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تلاحظ بعض الأمهات استخدام طفلها يده اليسرى في كل شئ في الأكل والكتابة والتعامل في المحيط حوله، وتظن أنه سيعود لاستعمال يده اليمنى، وبعد مراقبة شديدة من الأم تكتشف أن ابنها «أعسر»، لا يستطيع استخدام اليد اليمنى، فتحاول تارة أن يُعدل عن تلك العادة، فتدربه شيئا فشيئا على استخدام الملعقة باليمين مثلما حدد الإسلام، أحيانا تنجح بعض الأمهات والبعض الآخر يفشلن، فتجدها تلجأ لأسلوب العنف والإرغام، وبعد محاولات يائسة ترضخ للأمر الواقع، لكنها لا تدري أن تلك العادة التي لم تُصلح من الصغر ستتسبب في مشاكل لطفلها في تعاملاته مع الناس تصل إلى حد التنمر والمضايقة.

كتالوج للأمهات للتعامل مع الطفل الأعسر

ومن جانبها حددت غادة الحسيني، أخصائية التربية الخاصة والتخطاب، لـ«هُن»، كيفية التعامل مع الطفل الأعسر، وكيف يواجه التنمر داخل المجتمع، إذ قالت:«يعتبر هذا الوضع أحيانا خارج عن إرادة الطفل ولا يمكن تغييره أو تعديله، والتي ربما تبدأ في الثالثة من عمره، فنجده مترددا في أي يد يستخدم، فتجد والدته أنه يتسلم منها الأشياء بيده اليسرى وليس اليمنى، يمكن أن يكون ذلك الوضع ناتجا عن التقليد إذ شاهد شخصا ما يتعامل باليد اليسرى، فظن إنها الطريقة الصحيحة حتى يعتاد عليها ولا يستطع الابتعاد عنها».

وتابعت أخصائية التربية: «لابد على الأسر التعامل مع تلك الحالة بحكمة، من خلال محاولة الكتابة أمامه باليد اليمنى، مع الحرص على زرع الثقة فيه حتى لا يتخبط نفسيا ومحاولة الكتابة بشكل صحيح حتى لا يصاب بالتشنجات العضلية، فضلا عن التدريب على تغيير ذلك الأمر على فترات متباعدة من خلال التدريب على إمساك القلم والكتابة والتلوين منذ الصغر».

متحسسيهوش بالفشل وبلاش ضغط عليه

«متضغطيش عليه ولا تخليه يعمل حاجة غصب عنه»، عبارة تابعت من خلالها أخصائية التخاطب والتربية، حديثها إذ قالت: «ليه بتضغطوا عليه أنه يستعمل اليد اليمنى غصب عنه دى حاجة اسمها اليد المسيطرة، وخليكوا فاكرين طول ما أنتو بتضغطوا يكتب أو يأكل باليمين، أنتو هنا حسستوه بالفشل والعجز، لأنه حاول ومعرفش وأنتو مُصرين وفيه أهالى بيضربوا الطفل كمان لو أكل باليسار، الطفل اللى حس بالفشل هيكره الكتابة وهيكره الأكل وهيكره كل حاجة ممكن تتعمل بالإيد اليمنى».

وفيما يخص كيفية مواجهة التنمر، قالت: «قوليله أنت مختلف ومتخليش حد يضايقك وشوية شوية هتبقى أحسن منهم، ابتعدي في حديثك عن الربط بين العبقرية واستعمال اليد اليسرى؛ فهي حقيقة غير مؤكدة، قوليله متخليش حد يقولك يا أشول».