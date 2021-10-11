الامارات | اختيار 16 يويلاً لتصفيات «فزاع لليولة»

شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 16 يويلاً لتصفيات «فزاع لليولة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ22 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج «الميدان»، وأسفرت النتائج عن اختيار أفضل 16 يويلاً للمنافسة على كأس فزاع الذهبية للموسم 2021-22.

وفاق عدد الشباب الذين سجلوا وشاركوا لخوض التصفيات في المرحلتين الأولى والثانية، 700 هاوٍ ومحترف، إلا أن أبرز ما ميز هذه التظاهرة الشبابية السنوية، هو ظهور مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة لأشبال لم يسبق لهم المشاركة في أي من بطولات فزاع لليولة.

وقال مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني: «لاحظنا أن معظم المتقدمين للمشاركة في تصفيات البطولة والبرنامج، هذا الموسم، هم أشبال في سن14 و15 عاماً، ولم يشاركوا في ميدان اليولة للصغار من قبل، وجوه جديدة وشباب مفعمون بالحماسة والثقة». وأضاف: «تم اختيار أفضل 16 يويلاً للمشاركة في البطولة المقبلة، وأربعة يويلة في الاحتياط، لتكون الحصيلة 20 شابا، وتأهل اثنان فقط من اليويلة الذين شاركوا في الموسم الماضي، والبقية أسماء جديدة». تأهل لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان للموسم 2021-22: حمد سلطان علي محمد سعيد النيادي، عبيد حميد جمعة بالركاض، راشد خلفان جمعة بن ركاض آل علي، منصور محمد عامر عبدالهادي الأحبابي، سعيد معضد هويدن ذيبان الكتبي، أحمد علي أحمد راشد الحبسي، سيف ناصر سيف بن غليطة الغفلي، سلطان سعيد خميس علي السويدي، ماجد خليفة محمد الغفلي، منصور محمد ماجد محمد الفلاسي، غدير سلطان محمد سويلم الكتبي، محمد سعيد محمد الشحي، عوض محمد خويتم بخيت العامري، فياض سالم دغاش محمد العامري، مكتوم مانع جمعة الظريف الشامسي، ومكتوم محمد مبارك طراف المنصوري.

وتم اختيار يويلة لفريق الاحتياط وهم: نهيان سعيد خلفان محمد اليماحي، خالد صالح الطايع المنهالي، أحمد حمد سعيد هويدن الكتبي، وعلي مبارك علي مليفى العزيزي.

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