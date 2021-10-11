الامارات | جولة افتراضية على معالم الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة افتراضية على معالم الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع التصميم للمنصة الافتراضية لموقع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2021، أبرز معالم إمارة الشارقة وإطلالاتها الساحرة على أشجار القرم، ليأخذ الجمهور في رحلة تعرفهم إلى أيقونات وملامح معمارية تمتاز بها الإمارة ومدنها وبيئتها.

ويوفر تصميم موقع المهرجان الذي يقام عن بُعد، من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري، شعوراً بالوجود في أكثر المواقع شهرة بالشارقة ومدنها، لإضفاء طابع واقعي على فعاليات دورته الثامنة، التي تنظمها مؤسسة «فن».

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