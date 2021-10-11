الامارات | «دبي للثقافة» تدعو المواهب الموسيقية إلى المشاركة في «الرباعي الوتري»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تدعو المواهب الموسيقية إلى المشاركة في «الرباعي الوتري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل البرنامج الموسيقي 2021، الذي أطلقته هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في وقت سابق، إلهام المواهب الموسيقية وتثقيفها، عبر طيف واسع من الورش التخصصية، حيث تدعو الهيئة جميع الشغوفين بالموسيقى وإبداعاتها، من الإماراتيين والمقيمين، إلى الانضمام لورشة عمل افتراضية حول الرباعي الوتري، بإشراف الموسيقار الدكتور محمد حمامي.

وتُعقد ورشة العمل عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» من الساعة 11:00 حتى 11:40 صباحاً، في 11 أكتوبر الجاري، وستركز محاورها على فكرة الرباعي الوتري، الكمان الأول، الكمان الثاني، الفيولا، التشيلو، حيث سيعرّف حمامي، عازف الكمان السوري الشهير ومؤسس أوركسترا «الشرق» في دبي، المشاركين بأدوار تلك الآلات في تشكيل الهارموني، والتناسق والانسجام بين النوتات المختلفة، مفسحاً المجال أمامهم للتفاعل وطرح الأسئلة، كما ستتضمن الورشة عزف مقطوعات موسيقية متنوعة. وضمن برنامج الفنون الأدائية، أطلقت «دبي للثقافة» برنامجها الموسيقي لهذا العام، في 22 أغسطس 2021، تحت شعار «عام الخمسين»، استعداداً لاحتفالات الإمارات بعامها الـ50، ويستمر حتى 29 نوفمبر المقبل، ويوفر البرنامج الموسيقي باقة من الورش التدريبية التخصصية التفاعلية، تحت إشراف نخبة متميزة من الموسيقيين المخضرمين من دولة الإمارات والعالم العربي، في مبادرة تهدف إلى استكشاف الطاقات والمواهب الموسيقية ورعايتها، وتنميتها وتمكينها من الاحتراف، وسيُختتم البرنامج بحفل موسيقي يقدمه 50 عازفاً عالمياً، ضمن أوركسترا الشرق، بقيادة المايسترو محمد حمامي.

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