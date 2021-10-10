معاناة تنفيذ حكم الرؤية.. أم: زوجي خطفنا.. وأب: »بدفع 23 ألف نفقة ومش عارف أشوف ابني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ناقش برنامج «الحياة اليوم» مشكلة الأباء والأمهات في مراكز رؤية الأطفال، عبر استضافه عدد من الحالات المتضررة.

ندى فهمي: رفض الانفصال بالمعروف

وقالت ندى أحمد فهمي، أم تعاني من مشكلة أثناء تنفيذ حكم الرؤية، إن زوجها بالرغم من حصوله على حكم بالتنفيذ لرؤية ابنه لكنه لم يره حتى الآن، وفي البداية طلب والدها منه الانفصال بالمعروف ولكنه رفض ذلك وطلب منها اللجوء للمحاكم.

وأضافت «فهمي»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، «المشكلة أنه خطف ابني بعد الاستعانة ببلطجية وبعدين خطفني أنا، وفي القانون مفيش زوج بيخطف زوجته أو ابنه، وأنا مرفضتش أنه يشوف ابنه ولكنه مش عايز حلول ودية».

أب يعاني من تنفيذ حكم الرؤية: «بقالي 8 سنين محتفلتش بعيد ميلاد ابني»

فيما أوضح حامد الشاذلي، أب يعاني من مشكلة أثناء تنفيذ حكم الرؤية، أنه لم ير ابنه منذ أن كان في عمر الـ10 أشهر، وحاليا وصل لسن الـ10 سنوات ولم يره سوى مرات معدودة، «الطلاق بينا كان بالتراضي، وطلقتها وخدت كل حقوقها بالكامل حتى النفقة بتاعتها قبل الطلاق، والنفقة بتاعتها وابني بتتخصم من مرتبي قبل ما أقبضه، وبقالي 8 سنين محتفلتش بعيد ميلاد ابني».

الشاذلي: عملت كل حاجة

وأكد خلال استضافته بالبرنامج أن مصاريف ابنه مرتفعة في المدرسة، وتحصل والدته شهريا على مصاريف نفقة لها وللابن تصل لـ23 ألف جنيه، «حاولت بكل الطرق أني أشوف أبني ومفيش حاجة معملتهاش ومش عارف أشوفه، وعملت كل حاجة ومش عارف استضيفه».

محامية بالاستئناف: الطرف الحاضن يمتنع عن الرؤية

من جانبها، قالت أية عصام، محامية بالاستئناف، إنه لا يوجد آلية تنفيذية لاستضافه الآباء لأبنائهم مع وجود عقوبة رادعة لمن لا ينفذ ذلك الإجراء، «الطرف الحاضن في الغالب بيكون ممتنع، والزوجة لو ممتنعة عن تنفيذ الرؤية الزوج بياخد 3 إجراءات قانونية».

عصام: مقترح الاستضافة بالقانون الجديد هو الرؤية

وتابعت خلال استضافتها بالبرنامج: «مقترح الاستضافه بالقانون الجديد هو هو الرؤية، والمفروض أن الطفل المصري يعود لعصب الأب».