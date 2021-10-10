يصل سعرها لنصف مليون جنيه.. كنوز في مطبخك تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أشياء يومية تقع بين الأيدي بشكل يومي، تقتنيها النساء داخل مطابخ المنازل أعلى سطح أحد الأرفف الجانبية، يتم استخدامها لإضافتها داخل الأطعمة المختلفة، حتى يتم الحصول على مذاق شهي ورائحة طيبة، تلك الأشياء هي بعض الأنواع من البهارات والنكهات المتنوعة التي تصل لكل ربة منزل بسهولة بالغة، لكن أسعارها تصل إلى الملايين في الخارج، وعلى الرغم من ذلك فإنها تباع بأقل الأسعار التي تصل لبضعة جنيهات فقط.

تفاصيل الأسعار الباهظة للبهارات

لقرون عديدة كان الفلفل الأسود أغلى أنواع التوابل في العالم، لكن مع زيادة زراعته وبعدما أصبح عنصرًا أساسيًا في العديد من الأكلات، انخفض سعره لاحقًا، لكن لا تزال هناك بعض البهارات الأخرى التي تتسم بأسعارها الباهظة على مستوى العالم، لكنه على الرغم من تكاليفها العالية، فإنها تصل إلى كافة المطابخ بتكاليف قليلة للغاية.

وحسبما عرضت مجلة «finedining lovers» الإيطالية، نستعرض لكي أغلى ثلاث بهارات في العالم، يمكنك الحصول عليها في مطبخك بأقل تكلفة.

الزعفران

يعد الزعفران هو أغلى أنواع التوابل في العالم، إذ يتراوح سعره ما بين 15 ألف يورو و30 ألف يورو للكيلو حسب نوعيته، أي ما يصل إلى نحو ما يقرب من 600 ألف جنيه.

وتعود التكلفة العالية للزعفران، نظرًا لأن حصاده يتطلب وجود عمالة مكثفة، فالكيلو جرام الواحد يحتاج إلى حصد 250 ألف زهرة من القرنفل الأرجوانية، وأكثر من 600 ساعة عمل، ليس ذلك فحسب، بل يجب قطف الزهرة يدويًا برفق.

أيضًا تتفتح الزهرة مرتين في السنة، لذا يتطلب الحصاد توقيتًا دقيقًا ودقة ولمسة دقيقة.

فانيلا

الفانيلا هي ثاني أغلى النكهات والتوابل في العالم، إذ نشأت زراعتها في المكسيك وتشتهر بزراعتها في مدغشقر وجزر أخرى في المحيط الهندي.

يصل ثمن الكيلو جرام من الفانيلا إلى 260 دولارًا، أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري، إذ يختلف سعرها حسب مكان زراعتها وكيفية بيعها.

الحبهان

يعرف الحبهان باسم ملك التوابل الهندية، ويُباع مقابل 60 يورو للكيلو جرام الواحد، أي ما يتخطي الألف جنيه مصري.

والحبهان هو نبات استوائي موطنه جنوب الهند ويزرع أيضًا في مدغشقر، وهناك نوعان له، البني والأخضر، والأخير يمتلك رائحة حساسة تشبه بالعطور.