طرق مختلفة لإعداد بلح البحر داخل المنزل.. بالزبدة والثوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للمأكولات البحرية المتنوعة عشاقها الذين يقبلون على تناولها بمختلف الطرق، إذ يأتي من بين تلك الأطباق بلح البحر ذو المذاق المميز، لذلك نستعرض خلال هذا التقرير، مجموعة من أفضل الطرق المبتكرة لإعداد بلح البحر داخل المنزل، حسب الشيف هشام السيد ببرنامجه «شبكة وصنارة»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

بلح البحر بالثوم وعصير الليمون

- مقادير عمل بلح البحر بالثوم وعصير الليمون

بلح بحر

زيت

ملح وفلفل

زبدة

ثوم مفروم

عصير ليمون

ماء

ليمون ودجز

طريقة تحضير بلح البحر بالثوم وعصير الليمون

تسخن الزبدة على النار ثم يضاف الثوم وبلح البحر.

يضاف عصير الليمون والملح والفلفل والماء.

تترك على نار هادئة حتى تمام الطهي.

بلح البحر بصلصة الثوم

- مقادير عمل بلح البحر بصلصة الثوم

بلح البحر

طماطم

مشروم

فلفل ألوان

ليمون

ثوم

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير بلح البحر بصلصة الثوم

افرمي الثوم ثم ضعيه في طاسة بها زيت زيتون.

أضيفي بلح البحر مع ملح وفلفل ثم صبي عليها عصير ليمون.

أضيفي زعتر وبقدونس مفروم والفلفل الألوان.

قطعي المشروم والطماطم وأضيفيهم إلى الطاسة وقلبيها جيدا ثم قدميه

بلح البحر بصوص الخل والزبدة

- مقادير بلح البحر بصوص الخل والزبدة

12 بلح البحر

4 فصوص ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة زبدة

فلفل حار

كوب خل

بقدونس

ماء

كمون

- طريقة تحضير بلح البحر بصوص الخل والزبدة

يوضع بلح البحر مع ماء فى حلة على النار.

نضع الزبدة والثوم و الفلفل الحار وكمون فى إناء على النار ونقلب ثم يضاف الخل ونتركه حتى يغلى ثم يضاف البقدونس.

ترص وحدات المحار فى طبق التقديم ثم نوزع صوص الزبدة والخل.

نزين بالبقدونس ثم تقدم بالهنا والشفا.