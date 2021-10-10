3 أسباب لاحتفال أفشة بزفافه أمام منزله بالقرية.. بينها الأم والعروسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فرحة أفشة دعوة عامة لكل أبناء قرية كومبرة» لوحة كبيرة تتوسط القرية، بصورة لاعب الأهلي «الجوكر الرابح» محمد مجدي أفشة، مُرفقة بموعد حفل زفافه، المقرر له الثلاثاء المقبل، 12 أكتوبر، وسط أهل قريته، وأقاربه ببلده في قرية «كومبرة»، مسقط رأسه بمركز كرداسة في محافظة الجيزة.

فرحة عارمة يتوسطها عريس النادي الأهلي، احتفالًا بزفافه، الذي قرر أن يكون الحفل الرئيسي والأساسي بالبلد، وليس بالعاصمة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب سيقيم حفل زفافه أمام بيته وقريته، بالتوازي مع توقف مباريات القلعة الحمراء واستبعاده من معسكر المنتخب لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

أسباب احتفال أفشة أمام منزله بكومبرة

وأشار إلى أنه على الرغم من الشعبية الكبيرة التي يحظى بها اللاعب فإنه اختار مركز قريته للزفاف، الأمر الذي كانت تمنته والدته من قبل، عقب تتويج الأهلي بالبطولة العاشرة لدوري أبطال أفريقيا.

رغبة الأم

كانت والدة أفشة قد انهارت ودخلت في نوبة من البكاء، عقب تتويج نجلها ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي على حساب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وتمنت أن يحصل على إجازة من أجل الزواج خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب كان قد أعلن خطوبته منذ 3 سنوات، إلا أنه لم يحصل على إجازة لأجل الزواج.

وقالت والدة أفشة خلال ظهورها بقناة أون تايم سبورت: «اللي بيعمله أفشة معانا ربنا بيكرمه على طول.. ياريت يدوله إجازة عشان نفرح بيه.. وإن شاء الله الـ11 جاية.. طول ما هو موجود في الأهلي هيجيب إفريقيا، ونفسي أهل بلده يفرحوا بيه»، متمنية زواجه وسط أهل قريته.

رغبة أفشة وارتباط العروس بأهلها

كما أن اللاعب أكد من قبل، في حوار سابق له مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه لا يمكن الاحتفال بعيدًا عن القرية ومسقط رأسه، بسبب ارتباطه الشديد بعائلته، وأهل القرية، فضلًا عن أن العروس المنتظرة من القرية، ولا يمكنها الابتعاد عنها، حتى عقب الزواج.