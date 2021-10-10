احذر.. هذه العادة الشائعة تؤدي إلى الإصابة بـ أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لأمراض القلب أسباب عديدة، لكن الخبراء يتفقون على أن عادة واحدة شائعة جدًا يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب، حيث توصلت الأبحاث إلى أن عدم الحركة وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وجميع الحالات التي يمكن أن تزيد بدورها من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لموقع eatthis.

وفي هذا الإطار تقول كلية الطب بجامعة هارفارد: "التمرين والنشاط البدني هما أقرب الأشياء إلى الرصاص السحري ضد أمراض القلب والحالات المزمنة الأخرى.. أي قدر من النشاط أفضل من لا شيء."

ومن بين العديد من الدراسات التي تشير إلى أن التمارين الرياضية تقلل من مخاطر القلب، دراسة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2018 رصدت ما يقرب من نصف مليون شخص، ووجدت أن النشاط البدني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى في أولئك الذين لديهم استعداد وراثي لهذه الحالة.

وقالت الدراسة إن من بين أولئك الذين تم اعتبارهم معرضين لمخاطر وراثية عالية للإصابة بأمراض القلب، ارتبطت المستويات العالية من اللياقة القلبية التنفسية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 49 في المائة وانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 60 في المائة مقارنة بالمشاركين في الدراسة الذين يعانون من تدني لياقة القلب والجهاز التنفسي.

-ما مقدار التمرين الأمثل؟

يوصي الخبراء بما في ذلك جمعية القلب الأمريكية بأن يمارس البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الكثافة، أو 75 دقيقة من النشاط القوي، كل أسبوع (يتم توزيعها بشكل مثالي على مدار الأسبوع) إلى جانب جلستين من تمارين تقوية العضلات.

-ما هو "النشاط المعتدل الكثافة"؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تشمل أمثلة النشاط المعتدل الشدة ما يلي:

-المشي السريع

-ركوب الدراجات

-الرقص

-التنس الزوجي

-ما هو "النشاط النشط"؟

تتضمن أمثلة الأنشطة القوية ما يلي:

-السباحة

-التجديف

-ركوب الدراجات بسرعة

-التنزه صعودًا

-حبل القفز

-تنس فردي

يمكن أن يكون نشاط تقوية العضلات عبارة عن تمارين يتم إجراؤها باستخدام الأوزان أو آلات الأثقال أو أحزمة المقاومة أو بوزن جسمك.

تقول جمعية القلب الأمريكية: "للحصول على أقصى قدر من الفوائد، قم بتضمين نشاط معتدل وقوي في روتينك إلى جانب تمارين التقوية والتمدد".