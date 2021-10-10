في عيد ميلادها.. كواليس ارتداء مي عمر فستان بـ240 مليون جنيه «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من هدوء ملامحها وتمثيلها الهادئ، وابتعادها كثيرًا عن الظهور الإعلامي باستمرار، فإن الفنانة الشابة مي عمر، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، الموافق 10 أكتوبر، لا تزال محل جدل لدى الجماهير بين الحين والآخر، ربما بسبب أعمالها، وكثرة لإطلالاتها الباهظة والمتكلفة التي عُرفت بها.

مي عمر واحدة من أكثر الفنانات التي تهتم بخطوط الموضة، خاصة أبرز صيحات الفساتين، التي تفضل الظهور بها بكافة الأعمال الفنية، والمحافل والمهرجانات، وإبرازها في عديد من جلسات التصوير المختلفة، لإبراز جمالها، وقوامها، حتى باتت أيقونة لعديد من الفتيات، لاقتباس إطلالتهن منها.

خلال الآونة الماضية، تصدرت مي عمر، محركات البحث أكثر من مرة، ليس فقط لنجاح مسلسلها «لؤلؤ» ولكن للظهور بفساتين وحقائب بأسعار مرتفعة للغاية.

أبرز أسعار فساتين وحقائب مي عمر

كانت واحدة من أبرز الإطلالت للفنانة، ظهورها مؤخرًا، بحقيبة سوداء، في إطلالة كاجوال، من تصميم ماركة الأزياء العالمية valentino وبلغ سعر حقيبة الفنانة والتي ظرهت بها مؤخرًا، أكثر من 2600 يورو، أي ما يعادل حوالي 50 ألف جنيه مصري.

لم تكن تلك الحقيبة هي الأولى فقط، فخلال أحداث مسلسل «لؤلؤ» ظهرت مي عمر بحقيبة بمقابض قصيرة، ومزينة بحزام ذهبي،من توقيع ماركة hermes، ويتخطى سعرها الـ20 ألف دولار أمريكي، ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة hermes، نقلا عن موقع authentic watches.

فضلًا عن ظهورها في مشهد آخر بحقيبة سوداء «كروس» من توقيع دار الأزياء العالمية «ديور»، ويتجاوز سعرها 3900 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 61 ألف جنيه مصري.

وبعيدًا عن الحقائب، ذات الماركات العالمية، فإن الفنانة تُبدع في ارتداء الفساتين الأنيقة بأسعار خرافية، كان آخرها ظهورها بفستان بيبي بلو، من تصميم مصممة الأزياء الشهيرة، ساندي نور، بسعر 1300 دورلار، أي ما يعادل تقريبا، 20 ألف و400 جنيه مصري.

كما تألقت في حفل خطبة ريم سامي، شقيقة زوجها، الشهر الماضين بفستان «أورانج» من توقيع العلامة التجارية الشهيرة Tutus Kurniati، ويصل سعر الفستان إلى 1889 درهم إماراتي، أي ما يعادل أكثر من 8 آلاف جنيه مصري تقريبا.

لماذا ارتدت مي عمر فستانا بـ240 مليون جنيه؟

ووعلى الرغم من تصدر الفنانة «التريند» أكثر من مرة بسبب إطلالاتها، تظل الإطلالة الأكثر جدلًا، هي وقت ارتداء فستان بلغ سعره 240 مليون جنيه، في ديسمبر 2019، خلال عرض الأزياء المائة للمصمم هاني البحيري.

وجاء مرصعا بالألماس، والأقمشة المصرية، ذو ذيل عريض وطويل للغاية، مع حمالات رفيعة، وطرحة عريضة، وطويلة لامعة.

وأكّد المصمم العالمي هاني البحيري، حينها أن تكلفة الفستان تكلفته 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه.

وعلقت حينها مي على الأمر، قائلة: «لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من الاحتفال بامتيازك».