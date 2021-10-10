أمهات: الولاية التعليمية في مصلحة الطفل.. وآباء: بندفع ومنشوفش عيالنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين، فقرة حوارية، عن «دوائر من العناد لا تنتهي عقب الانفصال .. الولاية التعليمية أبرز أزماتها» حيث قالت عليا محمد سكرتير تنفيذي بإحدى الشركات، إنها اُضطرت إلى الولاية التعليمية ونقل ابنتها من مدرستها بعد الطلاق، إذ خيرها طليقها بين التنازل عن نفقة الابنة أو نقلها من المدرسة.

وأضافت: «حصلت على حكم لصالح نفقة البنت منذ شهر نوفمبر الماضي ولم أحصل عليها لأنه يستأنف على الحكم، مع أن الطلاق وقع منذ عام 2018»، مشيرةً إلى أن زوجها ميسور الحال ولم يتزوج بعد طلاقهما، لكنه يعاندها بسبب الطلاق.

سارة يحيى: عملت ولاية تعليمية لأن طليقي كان هيدخل البنت مدرسة حكومية

أما سارة يحيى المتحدث باسم حملة «أريد حلا»، التي تناقش الأحوال الشخصية بعد الطلاق، قالت إنها تزوجت لمدة 9 أشهر وطُلقت رسميا بعد 4 سنوات من الانفصال دون وقوع الطلاق، وعندها كان سن ابنتها 4 سنوات: «عملت الولاية التعليمية عشان هنبدأ المدارس وكان فيه مشاكل كتير في النفقات، وبصرف على بنتي من فلوسي، ورفعت كل قضايا النفقات المتاحة لكنه الزوج كان يتهرب، وبعد 4 سنوات ونصف حصلت على حكم بالحصول على 450 جنيه لكنه استأنف ضد هذا الحكم».

وأضافت: «عملت ولاية تعليمية عشان قالي هدخلها مدرسة حكومية ودي قدراتي، لكن عملت الولاية التعليمية ودخلتها مدرسة لغات، ولو شايفة إن دي قدراته فعلا مكنتش حاربته»، مشيرةً إلى صعوبة إثبات الراتب الحقيقي للزوج من أجل الحصول على النفقة التي تتناسب معه، فلو كان الزوج يحصل على 8 آلاف جنيه شهريا ويدفع 1000 جنيه شهريا للتأمينات، فإن الزوجة تحصل على إثبات بـ«1000 جنيه فقط».

إبراهيم محمد: الولاية التعليمية تلزمني بدفع مصروفات المدرسة دون مقابلة أبنائي

وقال إبراهيم محمد محاسب: «المشكلة في الطلاق أن الرجل يكون مطالبا بتحقيق أحلام لم يكن يستطيع تحقيقها في فترة الزواج، وما حدث معي شخصيًا أننا انفصلنا بعد 8 سنوات من الزواج، ولدينا ابنتين، ومشكلتي هي أن حكم الولاية التعليمية يصدر بسرعة دون أن يكون لي الحق في الولاية التعليمية، فانا مطالب بدفع مصروفات المدرسة لكن لا يسمح لي بمقابلة أبنائي فيها بناء على ما تطلبه طليقتي».

من جهته، أكد الدكتور أحمد أبو الدهب، طبيب بشري، أن التربية والتعليم يجب أن يكونان مرتبطان ببعضهما حتى لا تحدث مشكلة في النفقات والولاية التعليمية، فالعلم والشرع نصا على ضرورة أن تكون الحضانة فترة الطفولة بالاقتسام بين الام والأب: «بناتي الاتنين كنت مدخلهم مدرسة لغات من نفسي، وانا متخصص في إدارة المستشفيات وكل فلوسي أستثمرها في تعليم بناتي، وقلت إني هدفع بالتقسيط وأحسست إن المدرسة مرحبة بي كطبيب وطلبوا مني أشتغل طبيب في المدرسة».

وأوضح، أنه انتخب رئيسا لمجلس أمناء المدرسة: «كنت بعملهم حفلة كل سنة وسايب لهم فلوس في الكانتين، وبعد الانفصال طليقتي نقلتهم لمدرسة لغات أغلى كتير في المصروفات وأبعد في المكان، وده لأني بقدر أدخل المدرسة في أي وقت، ولما روحت عشان أشوف بناتي اتخانقت معايا ومسكتني من القميص ورفعت عليّ قضية، وبطلت أدفع لهم مصاريف عشان قالت لي عيالك مش هتشوفهم إلا برؤية في المحكمة».