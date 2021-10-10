نجمات تصدرن الترند بعد إطلالاتهن في مهرجان الجونة.. أبرزهن سارة التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عادة ما يتصدر مهرجان الجونة السينمائي ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال فترة إقامته، ذلك بسبب مواقف المشاركين أو ظهورهم بإطلالات غير مألوفة ومثيرة للجدل.

ونستعرض خلال هذا التقرير أبرز النجمات اللاتي تصدرن الترند خلال مشاركتهن في مهرجان الجونة.

أثارت الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة جدلًا بعد ظهورها على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة كانت الأغرب على الإطلاق.

وارتدت خليفة بدلة رجالي مفتوحة بمقاس فضفاض بدون ارتداء قميص أسفل الجاكت، كما اعتمدت تصفيفة شعر كيرلي، وارتدت نظارة شمس.

وتصدرت أيضًا الإعلامية مها الصغير محركات البحث بعد ظهورها بإطلالة غريبة على الريد كاربت بافتتاح فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حيث ارتدت فستانا فوشيا طويلا، وارتدت أعلاه بليزر أسود ما جعل شكل الإطلالة غير متلائم مع الحدث ومع السجادة الحمراء.

كما تصدرت الفنانة التونسية سارة التونسي مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل وتريند مواقع التواصل الإجتماعى بعد ساعات من بدء الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالتها الملفتة التي حازت على إعجاب جمهورها حول الوطن العربي .

وتألقت التونسي بفستان شفاف مكشوف الصدر ومصمم من قماش التل المنفوش باللون الفستقي الفاتح ما أبرز أنوثتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج المرتكز على الألوان النود وأبرزت جمال عينيها بوضع آيشادو باللون البني الفاتح مع الآيلاينر الأسود بطريقة جذابة ،كما أنها تركت خصلات شعرها البني القصير منسدلًا على كتفيها بطريقة إنسيابية مما أضفى على إطلالتها الرقي والنعومة.

وتصدر اسم الفنانة شيرين رضا، تريند مواقع التواصل الإجتماعي، أيضًا وذلك بسبب إطلالتها وظهورها بفستان بسيط، ولكنه مميز بظهره الذي أخذ شكل الجناحات، مما لفت أنظار المتابعين على منصات التواصل الإجتماعي.

وأحدثت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن حالة من الجدل، بفضل إطلالتها في فعاليات مهرجان الجونة، حيث اعتمدت على إطلالة غريبة جاءت بتوقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك، في إحدى فعاليات مهرجان الجونة، مكونة من فستان طويل من الدانتيل ومن أسفله ارتدت تيشيرت قطني أبيض اللون.

وتصدرت الترند مرة أخرى بعد أن رتدت سارة فستانا قصيرا بقصة الكب، يشبه الشال، مزيجاً من الألوان الأزرق والبينك والأبيض والزيتي والمسطردة، مزود بقصة الكشكشة عند منطقة الخصر، ونسقت مع الفستان شنطة باللون الابيض وسليبر باللون الفضي، وإكسسوارات بسيطة مكونة من كوليه وحلق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.