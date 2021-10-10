علامات قد تشير إلى أنك مصاب بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يصاب البعض بمرض السرطان، دون دراية لعدم ظهور علامات واضحة، أو حدوث علامات لكن دون معرفة منهم إلى ماذا تشير تلك العلامات.

ونستعرض خلال هذا التقرير أغرب العلامات التي تشير إلى الإصابة بأنواع السرطانات الأكثر شيوعًا، وذلك وفقا لموقع eatthis

1.علامات سرطان الرئة

يقول مركز السيطرة على الأمراض إنه لدى الأشخاص المختلفين أعراض مختلفة لسرطان الرئة، فبعضهم لديهم أعراض مرتبطة بالرئتين، وبعض الأشخاص الذين انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم لديهم أعراض خاصة بهذا الجزء من الجسم. وأضاف المركز أن بعض الأشخاص يعانون من أعراض عامة تتمثل في عدم الشعور بالتحسن، ولا تظهر أعراض على معظم المصابين بسرطان الرئة حتى يتقدم السرطان، وقد تشمل أعراض سرطان الرئة ، ما يلي:

-السعال الذي يزداد سوءًا أو لا يزول.

-ألم صدر.

-ضيق في التنفس.

-صفير.

-سعال الدم.

-الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت.

-فقدان الوزن بدون سبب معروف.

وقد تشمل التغييرات الأخرى التي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان مع سرطان الرئة نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي وتضخم أو تضخم الغدد الليمفاوية (الغدد) داخل الصدر في المنطقة الواقعة بين الرئتين ".

علامات لسرطان الجلد

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن التغيير في جلدك هو العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد، مشيرًا إلى أنه قد يكون هذا نموًا جديدًا، أو قرحة لا تلتئم، أو تغير في الشامة، منوهًا إلى أنه ليست كل سرطانات الجلد متشابهة.

3.علامات لسرطان القولون والمستقيم

يقول مركز السيطرة على الأمراض: "سلائل القولون والمستقيم وسرطان القولون والمستقيم لا تسبب دائمًا أعراضًا، خاصة في البداية.. فيمكن أن يكون لدى شخص ما سلائل أو سرطان القولون والمستقيم ولا يعرف ذلك.. وهذا هو السبب في أن الخضوع للفحص المنتظم لسرطان القولون والمستقيم أمر مهم للغاية".

وأوضح المركز أن أعراض سرطان القولون تشمل، ما يلي:

-تغيير في عادات الأمعاء.

-دم في البراز أو عليه (حركة الأمعاء).

-الإسهال أو الإمساك أو الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل.

-آلام في البطن أو آلام أو تقلصات لا تزول.

-إنقاص الوزن ولا تعرف السبب.

4.علامات لسرطان البروستاتا

يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أنه لدى الأشخاص المختلفين أعراض مختلفة لسرطان البروستاتا، فبعض الرجال ليس لديهم أعراض على الإطلاق.

ونوه المركز إلى أنه إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فتأكد من مراجعة طبيبك على الفور -

-صعوبة في بدء التبول.

-ضعف أو انقطاع تدفق البول.

-كثرة التبول وخاصة في الليل.

-صعوبة إفراغ المثانة تمامًا.

-ألم أو حرقة أثناء التبول.

-دم في البول أو السائل المنوي.

-ألم في الظهر أو الوركين أو الحوض لا يزول.

-القذف المؤلم.

5.علامات سرطان المبيض

يقول مركز السيطرة على الأمراض إنه قد يتسبب سرطان المبيض في ظهور العلامات والأعراض التالية:

-نزيف مهبلي (خاصة إذا كنت قد تجاوزت سن اليأس)، أو إفرازات من المهبل غير طبيعية بالنسبة لك.

-ألم أو ضغط في منطقة الحوض.

-آلام في البطن أو الظهر.

-الانتفاخ.

-الشعور بالامتلاء بسرعة كبيرة أو صعوبة في الأكل.

-تغيير في عادات الحمام، مثل الحاجة الملحة أو المتكررة للتبول أو الإمساك.

6.علامات للإصابة بسرطان الثدي

يقول مركز السيطرة على الأمراض إنه لدى الأشخاص المختلفين أعراض مختلفة لسرطان الثدي، فبعض الناس ليس لديهم أي علامات أو أعراض على الإطلاق، مشيرًأ إلى أنه هناك بعض العلامات التحذيرية لسرطان الثدي هي:

-نتوء جديد في الثدي أو الإبط (الإبط).

-سماكة أو تورم جزء من الثدي.

-تهيج أو تنقير في جلد الثدي.

-احمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي.

-شد الحلمة أو ألم في منطقة الحلمة.

-إفرازات من الحلمة غير لبن الأم بما في ذلك الدم.

-أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.

-ألم في أي منطقة من الثدي .

7.علامات للإصابة بسرطان الرحم

قد يتسبب سرطان الرحم في إفرازات مهبلية أو نزيف غير طبيعي، وقد يكون النزيف غير طبيعي بسبب شدته أو عند حدوثه، مثل بعد انقطاع الطمث وبين فترات الطمث.

ولا يكون النزيف طبيعيًا أبدًا بعد الدورة الشهرية، فسرطان الرحم قد يسبب أيضا أعراض أخرى، مثل الألم أو الضغط في حوضك، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

وتابع المركز: "إذا كنت تعانين من نزيف غير طبيعي بالنسبة لك، خاصة إذا كنت قد مررت بالفعل بانقطاع الطمث، فاستشيري الطبيب على الفور".

8.علامات لسرطان عنق الرحم

قد لا يتسبب سرطان عنق الرحم في ظهور علامات وأعراض، وقد يتسبب سرطان عنق الرحم المتقدم في حدوث نزيف أو إفرازات من المهبل غير طبيعية بالنسبة لك، مثل النزيف بعد ممارسة العلاقة الحميمة.