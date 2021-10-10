للفتيات.. احذري مكون في الشامبو يسبب تساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تساقط الشعر أمر يشغل ذهن الكثير من السيدات، ومن المحتمل أن يكون الشامبو هو سبب هذه المشكلة دون أن تعلمين.

لذا يجب عليك اختيار النوع المناسب بعناية فائقة لأن العديد من المنتجات تحتوي على مادة كيميائية يحتمل أن تكون خطرة تُعرف باسم ميثيل إيزوثيازولينون (MIT) والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر، وفق ما ذكر موقع "express".

وبحسب أطباء الجلدية، فإنه من الأفضل تجنب اختيار الشامبو والبلسم الموجود في المتاجر بسعر رخيص، وذلك لأن الخيار الأرخص ليس دائمًا هو الأفضل، لذلك عليكِ أن تكون حذرة جدًا عندما يتعلق الأمر باختيار منتجات الشعر.

وتستخدم مادة ميثيل إيزوثيازولينون (MIT) في الشامبو ومستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر، لأنها تعمل على منع البكتيريا والفيروسات والخميرة والعفن.

ومادة MIT التي عادة ما توجد في الشامبو والبلسم، لا تلامس الجلد بشكل مباشر لفترة طويلة جدًا، لذا فإن الحساسية الخطيرة لفروة الرأس نادرة، غير إنها تسبب تهيج الأغشية المخاطية مثل العينين أو الأنف أو الفم.

وفي حالة التهاب الجلد الحاد، يبدو الجلد محمرًا ومتورمًا وغالبًا ما يكون به قرح، ويمكن أن يشعر بالحرارة والحكة والحرقان وفي بعض الأحيان تنفجر البثور.

لذا إذا أصبح التهاب الجلد مزمنًا، فقد تكون هناك نوبات متكررة من الجلد الجاف والحكة أو الألم.

كما أن الحساسية تجاه مادة MIT تسبب التهاب جلد فروة الرأس الحاد، والتهاب جلد الجفن الحاد، والتهاب الجلد في الوجه والرقبة وأعلى الظهر.

وإذا وُضع الشامبو المتحوي على هذه المادة في منطقة الأعضاء التناسلية، فقد يتسبب في حدوث طفح جلدي.

لذا من الأفضل قراءة الملصق واكتشاف مكونات المنتج لمعرفة ما إذا كان الشامبو أو البلسم يحتوي على مادة MIT.