كيفية وضع الماكياج بصورة صحيحة في خطوات بسيطة.. عشان تحافظي على جمالك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعد المكياج وسيلة سحرية قادرة على إبراز جمال المرأة واختفاء العيوب، لكن حتى لا ينقلب السحر على الساحر يجب أن يكون هناك خطوات مدروسة، حسب خبيرة التجميل مروة أغادير، التي أكدت أنها اختارت وجه الفنانة الرقيقة «غفران» لتقديم إطلالة مميزة بلمسات رقيقة أظهرت فيها جمالها والجديد فى عالم التجميل.

وتنصح مروة أغادير، كل فتاة أن تحاول اقتناء مجموعة من الفرش ذات الشعر الطبيعى حتى تتحكم فى خطوط أدوات التجميل، وتستطيع الحصول على إطلالة مميزة فى السهرات والمناسبات.

خطوات لوضع الماكياج بطريقة صحيحة

وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

1- ابدأي أولاً بتنظيف بشرة الوجه للتخلص من الشوائب والإفرازات الدهنية الزائدة، التي قد تفسد إطلالتك في حالة إزالتها تماماً.

2- عليك اختيار غسول مناسب نوع لبشرتك لتجنب تلف البشرة.

3- بعد تنظيف البشرة، تأتي خطوة الترطيب، حيث يساعد ترطيب البشرة على الوقاية من عوامل الجفاف التي قد تؤدي لظهور الخطوط المزعجة التي تفسد مظهر البشىة بعد تطبيق المكياج.

4- عليك اختار كريم مرطب مناسب لتلبية احتياجات بشرتك وإمدادها بالعناصر المغذية.

5- قد تنسى بعض الفتيات وضع كريم «البرايمر» المثبت للماكياج قبل وضع المكياج، لكن ذلك الأمر من الأخطاء الشائعة، حيث يتميز البرايمر بالكثير من الفوائد لتثبيت مكياجك وحماية بشرتك، فضلًا عن مساعدته في التخلص من الإفرازات الدهنية على البشرة، مما يعمل على ثبات كريم الأساس لفترات أطول دون أن يتأثر بعوامل الرطوبة أو حرارة الطقس.

6- توزيع كريم الأساس باستخدام فرشاة مناسبة، او أطراف أصابعك أو قطعة «البيوتي بلندر».

7- وزعي كمية مناسبة من كريم الأساس على كامل الوجه والرقبة، إذ يساعد ذلك على توحيد لون البشرة وإخفاء آثار البقع الداكنة.

8- احرصي على دمج كريم الأساس بشكل جيد لتجنب التلطخات البارزة على سطح البشرة.

9- مصحح العيوب أو الكونسيلر يمنحك إطلالة متكاملة، حيث يساعد على إخفاء كافة عيوب البشرة كالهالات السوداء، البقع الداكنة وآثار البثور الحمراء، كما يمكن استخدامه درجاته المختلفة لعمل كونتور لتنحيف الوجه وإبراز ملامحه الجمالية.

10- لتوزيع الكونسيلر بطريقة صحيحة، ضعي نقاط على الأماكن المصابة بالحبوب أو دولة البثور أو الهالات السوداء، بعدها، استخدمي فرشاة مسطحة لدمج الكونسيلر جيداً.

11- يمكنكِ كذلك توزيع الكونسيلر حول الحاجبين لإخفاء الشعيرات الصغيرة الزائدة، حول الفم لإخفاء الاسمرار، حول فتحتي الأنف أيضاً

12- توزيع «البلاشر» أو حمرة الخدود هو المستحضر الذي يضفي على بشرتك مظهر حيوي وجذاب.

13- مكياج العين من الأمور الهامة للغاية، حيث تختلف إطلالتك بالكامل بحسب مكياج العين.