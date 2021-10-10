5 فوائد لممارسة طفلك للرياضة أثناء الدراسة: متمنعيش ابنك منها

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021، وحرصا على مصلحة الأطفال، تقبل بعض الأمهات على منعهم من ممارسة العديد من الأنشطة الأخرى، التي يأتي من بينها التمرينات الرياضية والذهاب إلى النادي، حتى لو بصورة مؤقتة، خلال الأشهر الدراسية؛ اعتقادًا أن هذا الأمر يساعدهم على التركيز بشكل جيد في الجانب الدراسي فقط.

نصائح لعدم منع الأمهات لأولادهن من ممارسة الرياضة أثناء الدراسة

ومن جانبها لفتت مريم حمدي، خبيرة التغذية، خلال حديثها لـ«هن»، إلى أن ممارسة الرياضة أمر مهم وأساسي في كل وقت، ويجب على الأمهات أن تحث أبناءها على الانتظام بها دائمًا حتى في الأوقات الدراسية.

فوائد ممارسة الرياضة خلال الدراسة

وكشفت خبيرة التغذية، فوائد ممارسة الرياضة للأطفال خلال العام الدراسي، التي تتمثل في كل من:

1- تقوية الجهاز المناعي والعمل على تنشيط خلاياه.

2- مساعدته على التركيز خلال تلقي دروسه، «الرياضة بتنشط الذاكرة وبالتالي بتساعد الطفل إن مخه يكون نشط طول الوقت، ويقدر يركز بقدرة عالية خلال دروسه».

3- شعوره بالنشاط والحيوية بصورة دائمة.

فيما أوضح أحمد عبد الخالق، مدرب كرة قدم، أن ممارسة الرياضة أثناء فترة الدراسة، تعد محفزًا كبيرًا للطفل على استذكار دروسه والتركيز بها، «طول ما الطفل بيعمل الحاجة اللي بيحبها، هيكون متحفز إنه يذاكر ويعمل أي واجبات تانية».

وتابع «عبد الخالق»، أن الرياضة عامل مهم لتنشيط الدورة الدموية للطفل، خلال فترة الدراسة، فمع أداء التمرينات والمواظبة عليها، يتم الشعور بالنشاط الدائم، وهو عكس ما تظن العديد من الأمهات أن الرياضة ستشعره بالمجهود الزائد، «طول ما هو مستمر على التمارين هيحس بنشاط كبير في الدورة الدموية، ومش هيكون فيه مجهود كبير عليه زي ما الأمهات بتعتقد».