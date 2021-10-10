الامارات | أعراض الإصابة بمرض السكري .. احترس منها

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بمرض السكري .. احترس منها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - داء السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن يمنع جسمك من استخدام الأنسولين بشكل صحيح، نتيجة لزيادة مقاومة الأنسولين وعدم قيام البنكرياس بإنتاج ما يكفي من الأنسولين لإدارة مستويات السكر في الدم (الجلوكوز)، وهناك العديد من أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني من المهم أن تعرف ما هي لأنه يمكن منع الإصابة أو تأخيرها إذا تم اكتشافها مبكراً.

تختلف أعراض مرض السكري من شخص لآخر. يمكن أن تتطور ببطء على مدى سنوات عديدة وقد تكون خفيفة جدًا بحيث لا تلاحظها، وبحسب ما ذكرت النسخة الإنجليزية لموقع "هيلث لاين" الأمريكي نقدم لكم فيما يلي أهم علامات وأعراض مرض السكري من النوع الثاني.

أعراض مرض السكري

1. كثرة التبول

في حالة الإصابة بمرض السكري لا تستطيع الكلى مواكبة الجلوكوز الإضافي في مجرى الدم. وينتهي المطاف ببعض الجلوكوز في البول ويسحب المزيد من الماء وهذا يؤدي إلى كثرة التبول.

2. العطش الشديد والجوع المفرط

غالباً ما يكون العطش الشديد نتيجة للتبول المتكرر من أعراض مرض السكري، وأيضا زيادة الجوع أو الجوع المفرط، فإذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع الثاني سيجد جسمك صعوبة في تحويل الجلوكوز إلى طاقة. وهذا يجعلك تشعر بالجوع.

3. الرؤية الضبابية

مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض العين، ويمكن أن تؤدي زيادة نسبة السكر في الدم بسبب مرض السكري إلى تلف الأوعية الدموية، بما في ذلك الأوعية الدموية الموجودة في العين، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية.

4. التعب والإرهاق

يمكن أن يكون التعب إرهاقاً عقلياً أو جسدياً ولا يتحسن بالراحة. وهناك أسباب كثيرة للإرهاق، لكن هناك دراسات تشير إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني قد يعانون من الإرهاق نتيجة التقلبات بين مستويات الجلوكوز المرتفعة والمنخفضة.

5. الجروح بطيئة الشفاء

إذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع الثاني، فقد تستغرق الجروح التي تتعرض لها وقتاً أطول للشفاء. كما قد تحدث تقرحات القدم بطيئة الالتئام بسبب ضعف إمداد الدم بالإضافة إلى تلف الأعصاب المسؤولة عن تدفق الدم إلى القدمين.

6. وخز وتنميل وألم في اليدين والقدمين

يمكن أن يؤدي ارتفاع الجلوكوز إلى تلف الأوعية الدموية التي تزود أعصابك بالمغذيات. عندما لا تتلقى أعصابك ما يكفي من الأكسجين والعناصر الغذائية، فإنها لا تستطيع العمل بشكل صحيح، وهذا ما يسمى بالاعتلال العصبي السكري ويكون أكثر شيوعاً في الأطراف.

7. فقدان الوزن غير المبرر

تسبب مقاومة الأنسولين تراكم الجلوكوز في مجرى الدم بدلاً من تحويله إلى طاقة. ويمكن أن يتسبب ذلك في استهلاك جسمك لمصادر طاقة أخرى، مثل الأنسجة العضلية أو الدهنية، ومن المتفق عليه عموماً أن الخسارة غير المبررة لما لا يقل عن 5 في المائة من وزن الجسم هي ضرورة للتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

8. مناطق الجلد الداكنة

هناك حالة جلدية يمكن أن تكون من أعراض مرض السكري. تظهر على شكل شرائط داكنة من الجلد قد يكون لها ملمس مخملي وتكون أكثر شيوعاً في طيات الجسم مثل الإبط والرقبة والفخذ، ولكن يمكن أن تحدث أيضاً في أماكن أخرى.

9. العدوى المتكررة

بالإضافة إلى تلف الأعصاب وضعف جهاز المناعة، فإن ضعف الدورة الدموية يزيد أيضاً من فرصة الإصابة بعدوى لدى مرضى السكري. فوجود المزيد من السكر في الدم والأنسجة يسمح للعدوى بالانتشار بشكل أسرع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news