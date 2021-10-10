كورونا اليوم: اكتشاف صادم عن الفيروس.. وحل جديد لمقاومة كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

اكتشاف صادم عن الفيروس

فيما لا تزال أصول جائحة كورونا غير معروفة حتى اليوم على الرغم من مرور عامين تقريباً على ظهوره، يناقش العديد من العلماء الآن علانية ما إذا كان الفيروس قد تم تسريبه فعلاً من مختبر ووهان.

إلا أن دراسة جديدة قد تبرئ ذاك المكان الذي لطالما كان موضع الاتهام خلال الأشهر الماضية، حيث رجّح الدكتور جوناثان لاثام، وهو المدير التنفيذي لمشروع موارد العلوم البيولوجية في الولايات المتحدة، أن كورونا ربما تطور في جسم عامل مناجم صيني مصاب قبل ما يقارب عقداً من بدء الوباء، وحين أرسلت عينات من مرض العامل المحير آنذاك إلى باحثي الفيروسات في ووهان للدراسة، تسرّب المرض إلى السكان، وفقا لسكاي نيوز.

"تجويع الفيروس".. علماء يكتشفون حلاً لمقاومة كوفيد 19

توصل فريق بحثي سويدي إلى استراتيجية جديدة يمكن استخدامها لمقاومة كوفيد 19، قائمة على "تجويع الفيروس"، وذلك بعد نجاحهم في تحديد مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية التي يمكن أن تنظم تكاثره، وفق نتائج دراسة نشرت، الجمعة، في دورية "البروتينات الجزيئية والخلوية".

ارتفاع الدهون

وفيما ينتشر الفيروس، عن طريق اختطاف مسارات التمثيل الغذائي للخلية المضيفة، حيث يمنحها ذلك قدرة أكبر على التكاثر، وباستخدام عينات دم لـ41 مريضاً مصاباً بالمرض، وتحليلها باستخدام تقنيات مختلفة، بما في ذلك التمثيل الغذائي للبلازما، حدد الفريق البحثي من معهد كارولينسكا بالسويد، دور مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية التي يدخل الفيروس من خلالها إلى أنسجة الرئة، وفقا للعربية.

الأقنعة القماشية تظل فعالة لمدة عام بعد الغسيل المتكرر

أكدت دراسة أميركية أن أقنعة القماش القابلة لإعادة الاستخدام تظل فعّالة بعد غسلها وتجفيفها لمدة عام في تصفية الجسيمات المحمولة بالهواء، بما في ذلك الجزيئات الفيروسية.

أجريت الدراسة في جامعة "كولورادو بولدر" ونشرت في مجلة Aerosol and Air Quality Research، حيث أكد البحث أن وضع قناع قطني فوق القناع الجراحي، نظرًا لأنه يتناسب تمامًا مع الوجه، يوفر حماية أكبر من تلك المصنوعة من القماش فقط، في هذه الدراسة، وفقا لتقرير موقع "ذا هيلث سايت" The Health Site، وفقا للعربية.