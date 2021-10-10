تناول هذه الأطعمة يوميا يمكن أن يمنع الأمراض الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقول بحث حديث إن إضافة عدد قليل من الأطعمة الأساسية المخمرة مثل الزبادي والمخللات، والجبن يمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة.

يمكن أن تقلل التعديلات البسيطة في النظام الغذائي من الالتهاب وبالتالي تمنع الأمراض الفتاكة، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

لماذا هناك حاجة للأغذية المخمرة

قال باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد، إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة يعزز تنوع ميكروبات الأمعاء ويقلل من العلامات الجزيئية للالتهابات.

في تجربة سريرية، تم اختيار 36 من البالغين الأصحاء عشوائياً لنظام غذائي مدته 10 أسابيع يشمل إما الأطعمة المخمرة أو الغنية بالألياف، نتج عن هذين النظامين تأثيرات مختلفة على ميكروبيوم الأمعاء والجهاز المناعي.

ماذا نأكل؟

أدى تناول الأطعمة مثل الزبادي والجبن القريش وغيرها من الخضروات والمشروبات المالحة النباتية وشاي كومبوتشا إلى زيادة التنوع الميكروبي الشامل، مع تأثيرات أقوى من الوجبات الكبيرة.

قال جاستن زونينبيرج، حاصل على دكتوراه، أستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة: "هذا اكتشاف مذهل، إنه يقدم أحد الأمثلة الأولى عن كيف يمكن لتغيير بسيط في النظام الغذائي أن يعيد تشكيل الكائنات الحية الدقيقة بشكل متكرر عبر مجموعة من البالغين الأصحاء".

نتائج أخرى

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت أربعة أنواع من الخلايا المناعية نشاطًا أقل في مجموعة الأطعمة المخمرة، وانخفضت أيضًا مستويات 19 بروتينًا التهابيًا تم قياسها في عينات الدم، تم ربط أحد هذه البروتينات، وهو الإنترلوكين 6، بحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والسكري من النوع 2 والإجهاد المزمن.

على النقيض من ذلك، لم ينخفض أي من هذه البروتينات الالتهابية التسعة عشر في المشاركين في نظام غذائي غني بالألياف غني بالبقوليات والبذور والحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات والفواكه، في المتوسط، ظل تنوع ميكروبات الأمعاء مستقرًا أيضًا.

وقالت إيريكا سونينبيرج، حاصلة على درجة الدكتوراه، عالمة أبحاث بارزة في علوم الحياة الأساسية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة: "لقد توقعنا أن يكون للألياف العالية تأثير مفيد عالميًا وتزيد من تنوع الكائنات الحية الدقيقة، تشير البيانات إلى أن زيادة تناول الألياف وحدها خلال فترة زمنية قصيرة غير كافية لزيادة تنوع الكائنات الحية الدقيقة".

النظام الغذائي والميكروبيوم

لقد أثبتت مجموعة كبيرة من الأدلة أن النظام الغذائي يشكل ميكروبيوم الأمعاء، والذي يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة والصحة العامة.

تم ربط انخفاض تنوع الميكروبيوم بالسمنة ومرض السكري، ركز الباحثون على الألياف والأطعمة المخمرة بسبب التقارير السابقة لفوائدها الصحية المحتملة، في حين أن النظم الغذائية الغنية بالألياف قد ارتبطت بانخفاض معدلات الوفيات، فإن استهلاك الأطعمة المخمرة يمكن أن يساعد في الحفاظ على الوزن وقد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

قام الباحثون بتحليل عينات الدم والبراز التي تم جمعها خلال فترة ما قبل التجربة مدتها ثلاثة أسابيع، و 10 أسابيع من النظام الغذائي، وفترة أربعة أسابيع بعد النظام الغذائي عندما تناول المشاركون الطعام كما اختاروا.