الصداع النصفي.. هل يمكن أن يكون أحد أعراض كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تغيرت الأوضاع كثيرًا بعد جائحة كورونا، فتأثرت عادات البعض من قلة الحركة والنشاط، ومعاناة آخرين من أعراض اضطراب النوم، وجميعها من العوامل التي تزيد من قوة الصداع.

وفي هذا الصدد قال كيمي جيشابا، أخصائي تقويم العظام إن الآثار طويلة الأمد للوباء التي تمثل اضطراب ما بعد الوباء تتميز بمجموعة واسعة من الأعراض العقلية والجسدية، وتشمل الصداع النصفي، وفقًا لموقع express.

وأوضح كيمي أن الإجهاد يمكن أن يسبب الصداع النصفي، والألم المزمن المنتظم المزيد من التوتر، حيث يُعتبر الصداع النصفي المتكرر أحد المشكلات الصحية التي تزداد في مرحلة ما بعد الجائحة.

وجدت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 200 شخص يعانون من الصداع النصفي أن أكثر من 85 بالمائة أفادوا بأن نوعية النوم سيئة، والتي ترتبط بتكرار الصداع والتوتر والقلق والاكتئاب، يمكن أن تكون أيضًا بمثابة محفز للصداع النصفي.

ولتخفيف بعض التوتر والانسدادات في جسمك بشكل طبيعي، والتي يمكن أن تكون السبب الجذري للصداع النصفي، جرب زيت المغنيسيوم عالي الجودة الذي يمكن رشه على الكتفين والرقبة لإرخاء تلك العضلات وتحسين الدورة الدموية وتدفق الدم.

ضباب الدماغ

يعد ضباب الدماغ بعد الجائحة مصطلحًا شاملاً يغطي الكثير من المشكلات المعرفية التي يتم اختبارها نتيجة لـ COVID-19.

قال أخصائي تقويم العظام: "يتميز بغيب الذهن والنسيان وعدم القدرة على التركيز بشكل عام، يمكن أن يكون سبب ضباب الدماغ مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك العزلة والقلق وقلة النوم وانخفاض مستوى ممارسة الرياضة، كل هذه المشاعر يمكن أن ترهق الدماغ وخاصة الفص الجبهي مما يساهم في الذاكرة والتذكر والانتباه".

إذا كنت تعاني من ضباب الدماغ، فربما تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية، فيتامين ب 12 مهم لوظيفة الدماغ الصحية، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى ضباب الدماغ.

أيضًا، إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه بعض الأطعمة أو كنت حساسًا لبعض الأطعمة، فقد يحدث ضباب في المخ بعد تناول هذه الأطعمة، بعض الأطعمة الشائعة التي قد تؤدي إلى ضباب الدماغ تشمل والفول السوداني والمحليات الصناعية مثل الأسبارتام والكربوهيدرات المكررة والكافيين ومنتجات الألبان.

ضغط الفك

قال أخصائي تقويم العظام إن الإجهاد الناجم عن جائحة COVID-19 يمكن أن يظهر بطرق مختلفة، بما في ذلك آلام الفم والوجه والفك، وهي نتاج صرير الفك أثناء النهار وطحن الأسنان في الليل.

وتابع: "هذا المظهر الجسدي للتوتر أو الضيق العاطفي يمكن تخفيفه عن طريق تحرير فكك باستخدام تقنيات التنفس، للقيام بذلك، ابحث عن الزنمة (قطعة اللحم السميكة التي تغطي الأذن) وحرك إبهامك للأمام لتحرير العضلة التي تستخدمها للقبض والطحن، بالإضافة إلى شد الجانب والظهر وأمام رقبتك فهذه هي العضلات التي تنقبض عندما تشدّ فكك وتطحن أسنانك ".

الأرق

الروتين المعطّل وعدم اليقين المستمر قد خلق بلا شك زيادة في الأرق، وأوضح: "يصعب التعايش مع الأرق، سواء في الجائحة أم لا، قد تؤدي مواجهة مشكلة النوم باستمرار، أو المعاناة من نوعية النوم السيئ، إلى مشاكل صحية طويلة الأمد بما في ذلك السمنة والقلق والاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، يمكن أن يساهم أيضًا في المشكلات المعرفية مثل ضباب الدماغ ويكون أحد أسباب انخفاض الطاقة".

وأضاف: "هناك مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تشير إلى أن اتفاقية التنوع البيولوجي يمكن أن تساعد في النوم بسبب آثارها المريحة والمخففة للقلق.

"أكثر المنتجات فعالية للمساعدة في النوم والأرق هي زيوت CBD سريعة الامتصاص ، مثل زيت CBD "الكانابيديول" وهي قطرات لها تأثير مهدئ قوي، عن طريق وضعها تحت اللسان لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة قبل البلع، لتمرعبر طبقة رقيقة من الأنسجة تحت اللسان وتنتشر على الفور في مجرى الدم، مما يوفر جرعة سريعة وفعالة من الكانابيديول والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير في اضطرابات النوم.

طاقة منخفضة

الإرهاق الوبائي وانخفاض الطاقة من القضايا التي ابتليت بها الكثير منا على مدار الوباء، أثرت زيادة الوقت الذي نقضيه في الداخل والعزلة على مزاجنا ومستويات طاقتنا وفي الحالات القصوى أثرت على إحساسنا بالهدف.

نصح أخصائي تقويم العظام لتعزيز مستويات الطاقة لديك بشكل طبيعي، فإن النشاط البدني مهم للغاية، إن قضاء بعض الوقت في المشاركة في الأنشطة البدنية منخفضة التأثير مثل المشي أو اليوجا أو السباحة يمكن أن يساعد بشكل كبير في مستويات الطاقة لديك ويساهم في اتخاذ موقف أكثر إيجابية يمكن القيام به.