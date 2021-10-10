نساء في حياة محمد منير: «مبياكلش غير من إيد أخته» وانفصل عن نجلاء بدر قبل كتب الكتاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربع على عرش النجومية والفن، هو ابن النوبة صاحب الطلة والهيبة، منفرد وسط جيله، خلق لنفسه طابعا وأسلوبا خاصا، يتهافت البعض على تقليد حركات يده أثناء غنائه، فضلا عن طريقة وقوفه على خشبة المسرح، مع ترديد جمله الشهيرة، هو الكينج محمد منير، الذي تمرد على الكثير من الأمور في حياته، من بينها الملابس الكلاسيكية، فلم نره من قبل يرتدي «بدلة وكرافتة»، فدائما ما نراه يظهر بالألوان الزاهية التي تدعو للتفاؤل مثلما هو الحال في أغانيه.

ويتزامن اليوم 10 أكتوبر، مع عيد ميلاد محمد منير الـ67، ويُقدم «هُن» في التقرير التالي، نساء في حياته من سواء من جمعتها به علاقة عاطفية، أو شقيقته خديجة ووالدته،.

والدة محمد منير

كان الكينج محمد منير، مرتبطا بوالدته كثيرًا، ولا يزال خبر وفاتها عالقا في ذهنه رغم مرور الكثير من الأعوام، إذ توفيت عام 1983، وتحدث عن علاقته بها وكواليس الليلة الأخيرة لها، خلال استضافته في وقت سابق ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، إذ قال: «أمي لما توفيت الصبح، بالليل وأنا داخل الحمام لاقيت نفسي بغني، فجأة اكتشفت أني بحب الغناء حتى في أصعب اللحظات الحزينة، عزاها كان كبير، وفي ناس كتير من القبائل والرُتب وزحمة، كان نفسي تتفرج عليا الأيام دي وتدوق من خيري، مكنتش مشهور في الفترة اللي أمي كانت عايشاها».

خديجة منير شقيقة الكينج

«مبياكلش غير من إيد أخته خديجة»، هكذا تحدث الإعلامي محمود سعد عن علاقة الفنان والكينج محمد منير بشقيقته خديجة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجه «آخر النهار»، إذ قال «منير عائلي جدًا ومرتبط بإخواته ارتباط شديد، دايما خديجة ساكنة جنبه مهما يروح هي جنبه».

شائعة زواج عرفي من فنانة شهيرة

وفي 2017، انتشرت شائعات عن زواج محمد منير من الفنانة مي حسن «عرفيا»، وهو ما نفاه منير حينها في تصريح لـ«الوطن»، قائلا: «والله لو كان الجهل والفراغ رجلاً لقتلته، أنا لا أخرج من منزلي حالياً، نظراً للعمل على ألبومي الجديد، فما هذا الفراغ الذي أثارته شائعة كهذه؟».

حكايته مع الفنانة نجلاء بدر

وقبل عدة أعوام، تحدثت الفنانة نجلاء بدر، عن قصة ارتباطها بالفنان محمد منير، خلال استضافتها في برنامج «بوضوح» الذي كان يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: «كان بيغنيلي لما النسيم ومحبتوش، ارتبطت بيه 3 شهور فقط، وبيمثلي حاجات كتير في حياتي، هو اتقدم في البيت لوالدتي ومشافش والدي لأنه كان مسافر وقتها، والموضوع باظ قبل كتب الكتاب، وهو انسحب».

وأشارت نجلاء بدر خلال اللقاء: «فرق السن كان بينا كتير وطبيعة الحياة مختلفة، وطلب مني مشتغلش، كنت بخاف منه، وهو ناضج جدًا، وكان كتب كتبنا هيكون عند مفتي الجمهورية يوم 9 مارس، واتفاجئت إنه اختفى يوم 3 مارس، ومبيردش على تلفوناتي، وعمري ما سألته انسحب ولا سبتني ليه».

زواجه من أسوانية

وفي وقت سابق، كان الإعلامي محمود سعد قد تحدث عن قصة زواج الفنان والكينج محمد منير، خلال برنامجه «آخر النهار»، قائلا: «العروسة داليا يوسف من أسوان، مش قريبته وبلدياته، وكانت بتشتغل وعايشة في لندن، وكان بيسافر لندن علشانها، وعامل بيت في أسوان على جزيرة على النيل».