أول صور من «سيشن» خطوبة نور عمرو دياب: لابسة سلسلة باسم والدها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد مرور ما يقرب من شهر من إعلانها أنباء خطبتها، شاركت نور عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أول صور من جلسة تصوير خطوبتها.

صور خطوبة نور عمرو دياب

ونشرت «نور» مجموعة من الصور، خلال خضوعها لجلسة تصوير داخل إحدى الحدائق، وهي ترتدي فستانًا بسيطًا مطرزا بالورود الصغيرة الملونة، ومكياج بسيط للغاية تناسب مع ملامحها.

وخلال الصور ارتدت «نور»، سلسلة حملت الاسم الثاني لوالدها الهضبة «دياب»، كما أبرزت في إحدى الصور خاتم خطبتها، وأرفقت تعليقًا بالإنجليزية قائلة: «صور من جلسة تصوير خطوبتي».

خطوبة نور عمرو دياب

وفي أول أيام سبتمبر الماضي، أعلنت نور عمرو دياب خطبتها من شاب بريطاني ذو أصول أفريقية، يدعى كيران وودرورد.

ونشرت حينها صورا عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أثناء تقدمه لها بخاتم الخطوبة، وهو راكعًا على إحدى ركبتيه، مقدمًا الخاتم، ويبدو أنه من الألماظ، وأرفقت تعليقًا على الصور: «بحبك.. مفاجأة حبيب حياتي»، وتفاعل معها متابعيها بالتعليقات والمباركات على الخطوبة.

خطيب نور عمرو دياب

وبحسب حساباته الشخصية على موقع «إنستجرام»، يستعرض «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن خطيب نور عمرو دياب.

- له أصول أفريقية من دولة غانا، ويحمل الجنسية البريطانية.

ـ يدعى كيران وودورد.

- يعمل مدربا في مجال اللياقة البدنية.

- يعمل في مجال تدريب رياضة «البوكسينج».

- له حسابين عبر منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ يصل عدد متابعيه خلالهما نحو ما يقرب من 5 آلاف شخص.

- يعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي أيضًا.

ـ يتبادل عبارات الغزل والحب مع نور دياب وكان آخرها صورة وأرفقها بعبارة أحبك.

ـ أعلنت نور عمرو دياب عن خطبتهما قبل شهر، واستعدادها للانتقال للعيش معه.