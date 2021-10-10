أفضل 8 فواكه قليلة السكر يجب أن نتناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

توفر الفاكهة العديد من الفوائد الصحية الضرورية، كونها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف التي يحتاجها الجسم.

وهناك العديد من الفواكه منخفضة السكر التي يجب تناولها للحفاظ على صحتنا وضبط نسبة السكر في الدم، وفق ما أوضح موقع "goodhousekeeping".

- الفراولة:

تعتبر خيارًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بتناول الفاكهة منخفضة السكر، يحتوي كوب من الفراولة على 7 جرامات فقط من السكر ويوفر لك كمية مناسبة من فيتامين سي الموصى به يوميًا.

- الجريب فروت:

يعد من الفواكه المفيدة التي تعمل كبديل للوجبات الخفيفة السكرية، حيث تحتوي نصف ثمرة منه 8 جرامات من السكر.

- الأفوكادو:

مليء بالدهون الصحية التي تحمي قلبك وتخفض الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى احتوائه على المواد الكيميائية النباتية التي تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابي، حيث تحتوي ثمرة منه على جرام من السكر.

- البرقوق:

تحتوي هذه الفاكهة على 7 جرامات فقط من السكر و 30 سعرًا حراريًا للثمرة.

- التوت:

يحتوي طبق من التوت على 7 جرامات من السكر، و 8 جرامات من الألياف، و 2 جرام من البروتين مما يجعله وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية.

- التفاح:

إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو كنت قلقًا بشأن تأثير الفاكهة على نسبة السكر في الدم ، فيجب تناول التفاح، حيث تحتوي ثمرة منه على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل من عصير التفاح.

- الخوخ:

من الفواكه المغذية، فضلا عن إنه منخفض للغاية في السكر، إذ توفر ثمرة متوسطة من الخوخ على حوالي 13 جرامًا من السكر.

- البرتقال:

تحتوي ثمرة من البرتقال 12 جرامًا من السكر وأكثر من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، ما يساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم.