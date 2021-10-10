إنجي خطاب توجه رسالة للمعلمات في أول يوم دراسة: «متكسريش بخاطر الأيتام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بدء العام الدرسي الجديد، وجهت الفنانة إنجي خطاب، رسالة للمعلمات في المدارس، بشأن الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية والأيتام، بضرورة المحافظة على مشاعرهم وعدم إحراجهم أمام زملائهم، وهو ما يترك أثرا سلبيا في نفوس الأطفال وتُحفر في ذاكرتهم، مما قد يؤدي لعزوف بعضهم عن الذهاب للمدرسة خوفا من الإحراج طوال الوقت.

وبدأت إنجي خطاب حديثها في منشور شاركته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت فيه: «رجاء للأستاذة الأخصائية الاجتماعية أو المُدرسة بالمدرسة، مع بداية العام الدراسي الجديد رجاء بلاش تمري على الفصول وتقولي اللي أبوه متوفى يرفع إيده، كلفي خاطرك وتوجهي لمكتب شئون الطلاب بيكون عندها كشف بالأيتام».

نصائح في أول يوم مدرسة

وأضافت «خطاب» خلال المنشور، «بلاش مين مدفعش المصاريف يقوم يقف قدام زمايله وتحرجيه، برضو السكرتيرة عندها كشف بالأسماء أصل اللي مدفعش أكيد إما يتيم وإما أبوه على قد حاله».

«بلاش نكسر بخاطر طفل صغير حافظوا على مشاعر الأطفال»، بهذه العبارة واصلت الفنانة إنجي خطاب الحديث والرسائل التي وجهتها خصيصا للمدرسات، فضلا عن الاقتراحات خلال اجتماع مجلس الأباء، قائلة: «وعلى مجلس الآباء تفعيل دوره في هذا الأمر بالتنبيه على إدارة المدرسة بعدم تعرض التلاميذ لأي نوع من كسر الخواطر ارحموا ترحموا».

إنجي خطاب في رسالة للمقتدرين ماديا

ووجهت «إنجي»، رسالة للمقتدرين ماديا، قائلة: «وفي حاجة حلوة للناس اللي عايزة تساعد تروح أي مدرسة قريبة منك تسأل عن الأطفال اللي ظروفهم صعبة ومدفعوش المصاريف وتدفع اللي تقدر عليه لطالب أو اتنين أو تلاتة على حسب إمكانياتك من غير ما تعرف الطالب وتبلغ الأخصائية تقول إن أهله هما اللي دفعو جبر الخواطر ودي تجارة مع الله مربحة دائما».