خطوبة مريم عامر منيب.. «دويتو مع العريس» و«أغنيات الأب» أبرز لقطات الحفل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها في حفل ضخم أقيم بمدينة الجونة، ضم أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين والفنانين، ومن بينهم الفنانة شيرين رضا، التي حرصت على مشاركة الأسرة كواليس الحفل وظهرت بإطلالة أنيقة، والفنان حسن أبو الروس الذي شارك العروسين في الرقص على إحدى أغنياته، وكذلك المنتج هاني محروس وزوجته.

خطوبة مريم عامر منيب، كانت محط اهتمام الكثير، وبخاصة الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثن عن أناقتها وكيف أطلت في حفل خطوبتها، إذ ظهرت بإطلالة هادئة من خلال فستان أبيض قصير، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفها، وشبهها الجمهور بأميرات ديزني.

فقرات غنائية وراقصة حرصت العروس مريم عامر منيب على تقديمها برفقة خطيبها وأسرتها وشقيقاتها، فضلا عن مشاركة والدها الفنان الراحل عامر منيب في الحفل بصوته من خلال أغنياته، والتي كانت حاضرة خلال التجهيزات واللمسات الأخيرة أثناء وضع المكياج، إذ كانت تردد أغنية «جيت على بالي» التي كانت تظهر في الخلفية، وكذلك أغنية «وياك».

دويتو غنائي بين مريم عامر منيب وخطيبها

الفنانة مريم عامر منيب تتمتع بصوت دافئ وحنون مثل والدها الفنان الراحل، وشاركت خطيبها بغناء دويتو للفنانة شيرين عبدالوهاب ومحمد محي، وهي أغنية «بحبك»، وتبادلا الرقص سويا.

مريم عامر منيب ووالدتها

وأطلت والدة مريم عامر منيب، بفستان خاطف للأنظار، وكانت في استقبال العروس بعدما دخلت مع عريسها من باب يشبه بوابات ديزني، وما أن رأتها حتى تبادلتا الأحضان والقبلات.

مريم عامر منيب وحسن أبو الروس

كما شارك الفنان حسن أبو الروس، نجم مسلسل بـ100 وش، العروسين الرقص والغناء على أنغام أغنيته «شيكالاستك»، وظهرت العروس خلالها وهي ترتدي نظارة شمسية وكذلك العريس.