طريقة عمل حلاوة المولد النبوي في البيت.. حمصية وبندقية وملبن وجوز هند

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف، الذي يترقبه المسلمون في كل بقاع الأرض، ويجري الاحتفال في كل بلد على طريقتها مع اختلاف العادات والتقاليد، ولاحتفال الشوارع المصرية شكل مختلف، إذ تبدأ المحلات في بيع حلوى المولد النبوي التي يفضلها الكثير وبخاصة الأطفال، مثل السمسمية والحمصية والملبن وغيرها من الأنواع.

ومع ارتفاع أسعار حلوى المولد كل عام عن سابقه، تحرص الكثير من الأمهات على صناعتها في المنزل، لتوفير النفقات وضمان سلامة مكوناتها، لذا نقدم لكِ طريقة عمل حلوى المولد النبوي في المنزل من خلال الشيف نجلاء الشرشابي.

الحمصية البيضاء

مقادير الحمصية

كيلو سكر

نصف كيلو عسل جلوكوز

ملعقة كبيرة ماء زهر

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون

كوبان ماء

ربع كيلو حمص

طريقة عمل حلاوة المولد الحمصية البيضاء

اخلطي المكونات السابقة جيدًا، عدا الحمص حتى يتكاثف القوام.

ضعي الحمص على نار هادئة، حتى يسخن.

ضيفي خليط العسل السابق للحمص عقب تسخينه، وافرديه على صينية مدهونة بالزيت، ثم قطعيه بالسكين.

انتظري حتى يبرد ويتماسك ثم قطعيه وقدميه.

طريقة عمل البندقية

مقادير البندقية

كيلو سكر

نصف كيلو عسل جلوكوز

ملعقة كبيرة ماء زهر

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون

كوبان ماء

ربع كيلو بندق مقشر

طريقة عمل البندقية

في إناء عميق اخلطي عسل الجلوكوز مع ماء الزهر وملح الليمون والماء جيدًا، حتى يتكاثف القوام.

سخني البندق في الفرن.

ضيفي خليط العسل السابق للبندق عقب تسخينه، وافرديه على صينية مدهونة بالزيت، ثم قطعيه بالسكين.

انتظري حتى يبرد ويتماسك ثم قطعيه وقدميه.

طريقة عمل الملبن

مقادير الملبن

3 أكواب سكر

2 كوب ماء

5 ملاعق كبيرة نشا

5 ملاعق كبيرة جيلاتين، أو بوردة جيلي أحمر

نصف كوب ماء ساخن

ملعقة صغيرة ماء ورد

عين جمل مجروش أو فول سوداني مجروش

للفرد والوجه: نشا وسكر بودرة

طريقة عمل الملبن

قَلِّبي النشا في كوب ماء.

وامزجي الجيلاتين في نصف كوب ماء ساخن (استبدلي الجيلاتين ببودرة الجيلي الأحمر للحصول على جيلي أحمر).

اخلطي النشا بالجيلاتين، مع السكر والماء وماء الورد.

ضعي الخليط على النار، مع استمرار التقليب حتى الغليان.

أضيفى عين الجمل المجروش أو الفول السوداني المجروش، وقلبي المكونات، ثم ارفعيها سريعا عن النار.

ادهني صينية بالنشا، وصُبِّي الخليط ليبرد، ثم ضعيه في الثلاجة لليلة كاملة.

قَطَّعي الملبن، ورشيه بالنشا الملخوط بالسكر البودرة، وقدميه.

طريقة عمل حلاوةمولد السودانية

المقادير

نصف كوب سكر

نصف كوب ماء

2 ملعقة عسل جلوكوز

ملعقة عصير ليمون

ملعقة ماء ورد

كوب سوداني

طريقة التحضير

يعقد السكر والماء وماء الورد والجلوكوز والليمون على النار حتى تتماسك.

يضاف إليها السوداني ويقلب جيدًا.

يفرد في صينية مفروشة أكياس بلاستيك مدهونة زيت.

يترك 5 دقائق ثم تقطع بسكينة كبيرة ويترك ليبرد.

ونفس الطريقة مع الحمصية والحمص واللوز والبندق.

طريقة عمل حلاوة المولد جوز الهند

مقادير حلاوة جوزة الهند

7 أكواب سكر بودرة

2 كوب وربع جوز هند

كوب إلا ربع لبن

2 ملعقة كبيرة سمنة

زبيب

طريقة عمل حلاوة المولد بجوز الهند

قومي بوضع السكر والسمنة واللبن، وقليبهم حتى تحصلي على قوام ناعم جدا.

ارفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح في وضع الغليان.

قومي بوضع جوز الهند وتقليب المكونات كلها مع بعض.

- قومي بوضع فويل استريتش أو ورقة زبدة داخل قالب مستطيل أو مربع وتزيينها بالزبيب وتقطيعها بسكينة مبللة بالماء.

- اتركيها أكثر من ساعة وربع لتتماسك وقومي بعدها بتقطيعها مرة أخرى بالسكينة ثم تقديمها.

طريقة عمل حلاوة المولد بدون جلوكوز

المقادير

كوب ونصف من السمسم

كوب سكر

كوب ماء

ملعقة عصير ليمون كبيرة

طريقة التحضير

- نضع الماء في إناء على النار، ثم نضيف السكر وعصير الليمون، مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبياً.

- نضيف السمسمية للإناء ونمزج الخليط، ثم نفرده على صينية مدهونة بالزيت، ونتركه يبرد ثم نقطع الحلوى بالسكين لقطع صغيرة.