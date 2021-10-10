8 أسباب صحية وراء الرغبة المتكررة في التبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد تكون الرغبة المتكررة في زيارة الحمام أمرًا مرهقًا للغاية، خاصة عندما تكون بين بعض الأعمال المهمة أو السفر، فقد يتسبب ذلك في الكثير من الإزعاج، ويمكن ربط الحاجة إلى التبول بالعديد من العوامل، بعضها يمكن التحكم فيه، بينما يتعلق البعض الآخر بحالات صحية معينة لا يمكنك معرفتها.

إذا كنت ممن يعانون من نوبات متكررة من زيارات الحمام، فقد يكون ذلك بسبب المشكلات الصحية المذكورة أدناه، والتي من الأفضل الانتباه لها، بحسب موقع timesofindia.

-التهابات المسالك البولية

يسمى الجهاز البولي المصاب الذي يتكون من الكلى والحالب والمثانة والإحليل عدوى المسالك البولية، ويحدث عندما تستولي الميكروبات مثل البكتيريا على دفاعات المسالك البولية، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل الرغبة الشديدة في التبول، والإحساس بالألم والحرق أثناء التبول، وآلام في البطن وأكثر من ذلك.

ويمكن أن تصيب عدوى المسالك البولية كل من الرجال والنساء ويمكن أن تؤدي إلى نفس الأعراض تقريبًا.

-مرض السكري

يمكن أن يحدث التبول المتكرر أيضًا بسبب مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2، ومرض السكري غير المنضبط يعني ارتفاع مستويات السكر في الدم بالجسم، مما يؤدي إلى مرور المزيد من السوائل من الكلى على شكل بول، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة العطش والجوع وفقدان الوزن والإرهاق ومشاكل الرؤية وتغير المزاج وغير ذلك.

-الغدة الدرقية

يشير فرط نشاط الغدة الدرقية إلى حالة تكون فيها الغدة الدرقية مفرطة النشاط وتنتج هرمونًا أكثر من المعتاد، ويمكن أن يؤثر ذلك على وظائف الكلى، مما يؤدي إلى كثرة التبول، وتشمل الأعراض الأخرى فقدان الوزن وعدم انتظام ضربات القلب والأرق وفقدان الشعر وحركة الأمعاء المتكررة.

-مشاكل البروستات

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب الرجال، البروستاتا، وهي غدة صغيرة في الجهاز التناسلي الذكري، تنتج سائلًا يثري السائل المنوي، ويمكن أن يؤدي تضخم البروستاتا إلى العديد من المضاعفات، بدءًا من كثرة التبول، أو الإحساس بالألم أو الحرقة أثناء التبول أو القذف، إلى صعوبة إيقاف أو بدء التبول.

-السكتة الدماغية

يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في كثير من الأحيان في تلف الأعصاب التي تنظم وظائف المثانة، بالنظر إلى أن الأعصاب لا يمكنها إرسال الإشارات المناسبة إلى المثانة، فقد يتسبب ذلك في كثرة التبول، وعدم القدرة على حبس البول، سلس البول، ورغبة مفاجئة في التبول أو عدم القدرة على التبول.

-حصى المثانة أو الكلى

حصوات المثانة أو الكلى عبارة عن مجموعات صلبة من المعادن التي تتكون داخل الأعضاء، ويمكن أن تهيج المثانة وعندما يكبر حجمها يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا.

ومع ذلك، فإن الحصوات التي تتكون في الكلى لا تشبه حصوات المثانة، يتطورون بشكل مختلف، لكن حصوات الكلى الصغيرة قد تنتقل عبر الحالبين إلى المثانة، وعندما تُترك دون علاج، يمكن أن تنمو لتصبح حصوات في المثانة، مما يؤدي إلى كثرة التبول وأحاسيس مؤلمة أخرى مصحوبة بألم في البطن وانزعاج.

-القلق

عندما يشعر الشخص بالتوتر ويخيم عليه شعور بالخوف، فإنه يتعامل مع القلق، ووفقًا للباحثين، يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى فرط نشاط المثانة، ويتسبب القلق في توتر العضلات، والذي يعتقد أنه يؤثر على عضلات المثانة، مما يؤدي إلى الرغبة في التبول.