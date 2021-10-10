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طريقة عمل القرنبيط في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي: باللحمة والسجق

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

09:42 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021

قرنبيط

يعتبر القرنبيط من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال؛ نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة، حتى تجعل أطفالها يتناولون طعاما صحيا، بعيدا عن الأطعمة السريعة خارج المنزل.

ويُقدم هُن طريقة عمل القرنبيط على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير القرنبيط

قطع قرنبيط

كوب دقيق

2 بيضة

حليب ثوم مهروس

بقدونس مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كمون

ملعقة فلفل

ملح

فلفل أسود.

طريقة عمل القرنبيط

- اسلقي القرنبيط مع الملح والفلفل والكمون.

- صفي القرنبيط من الماء جيدا.

- في وعاء كبير ضعي الدقيق والبيض والحليب، والثوم والكزبرة والبقدونس، والملح والفلفل الأسود والفلفل والكمون، وامزجيهم جيدا.

- ضعي القرنبيط في خليط الدقيق، ثم ضعيه في الزيت على النار.

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القرنبيط باللحمة المفرومة

مقادير عمل القرنبيط باللحمة المفرومة

قرنبيط.

250 جرام لحمة مفرومة.

بصلة مبشورة.

3 كوب عصير طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة بهارات لحمة.

ملعقة كبيرة زيت.

بقدونس مفروم.

كوب جبنة موتزاريلا.

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طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة

- اسلقي القرنبيط نصف سلقة في ماء مغلي ورشة من الكمون والملح.

- اتركيها قليلًا ثم ضيفي عصير الطماطم وقلبيها واتركيها لتتسبك جيدًا.

 - ادهني بايركس بالزيت ثم ضيفي القرنبيط المسلوق، ثم ضيفي على الصاج وأدخليه الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج.

- أضيفي الجبنة الموتزاريلا قبل إخراجه من الفرن واتركيها حتى تذوب، ثم قدميه ساخنا وزينيه بالبقدونس.

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مقادير قرنبيط بالسجق

قرنبيط مسلوق

سجق

بصل

ثوم

فلفل رومي

زيت

ملح

فلفل أسود

عصير طماطم

طريقة تحضير قرنبيط بالسجق

شوحي البصل في الزيت على النار ثم ضيفي عصير الطماطم.

شوحي السجق مع البصل في الزيت على النار وأضيفي الفلفل الرومي.

ضيفي السجق لخليط الطماطم وضيفي الثوم والقرنبيط.

اتركي الخليط حتى تمام النضج ثم إغرفيه وقدميه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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