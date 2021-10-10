خطوات سريعة للفتيات لزيادة الثقة في النفس.. «علشان تحبي نفسك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني بعض الفتيات من قلة الثقة بالنفس حتى تجد نفسها تقع فريسة الأخطاء المتكررة نتيجة هذه الصفة التي تفقدها القدرة على التفرقة واحيانا تقع في حب الشخص الغير مناسب نتيجة هذه الصفة التي تحملها الكثير في مستقبلها وحياتها.

خطوات سريعة للفتيات لزيادة الثقة بالنفس

قدمت رضوى الشربيني، مقدمة برنامج «هي وبس» مجموعة نصائح للفتيات تساعد على زيادة الثقة بالنفس منها:

عدم التقليل من النفس

السلوك الأول الذى على الفتاة تجنبه عدم التقليل من نفسها.

عدم النظر لأمور الغير بغرض التقليد

من أكثر السلوكيات الخاطئة النظر لشؤون الغير ومحاولة اللجوء إلى التقليد.

جلد الذات

يجب الابتعاد عن جلد الذات في كل الأمور الحياتية.

الابتعاد عن العلاقات السلبية

فهؤلاء الأشخاص الذين يتصفون بهذه الصفة لايمكن الاعتماد أو اتخاذهم اصدقاء، واستغلال الوقت.

الرياضة

يساعد ممارسة الرياضة على زيادة لياقة الجسم والتخفيف عن النفس.

مميزات الشخصية

ضرورة التعرف على مميزات الشخصية والافتخار بها والعمل على تنميتها.

الضحك

من أكثر الأمور التي تساعد على تحسين النفسية والتفريج عنها.

فتح باب الأحلام

عدم وجود سقف للأحلام واليقين في قدرة الله

الابتعاد عن توقع التقدير

حتى لاتصاب المرأة بالإحباط من عدم التقدير «انتي دليل نفسك».

تجاوز الأزمات

ضرورة تعلم كيفية تجاوز الأزمات والصعوبات سريعا.