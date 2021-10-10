5 طرق خاطئة تجنبيها عند تخزين الملابس والأحذية الصيفية.. اعرفي الصح

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع قدوم فصل الشتاء، واقتراب انتهاء الصيف، تبدأ السيدات في تخزين الأغراض الشتوية من ملابس صيفية، البطاطين، والمفارش الشتوية، وكذلك الأحذية، ولكن بعضهن لا يعرفن الطريقة الصحيحة لحفظ الأغراض، التي قد تسبب ضررًا بأشيائهن ويحدث بها التلف، أو يفقدها رونقها، حيث إن حفظ الأغراض بطرق صحيحة يمد من فترة بقائها لأطول فترة ممكنة، ووفقًا لموقعي the Spruce وHouse Beautiful نوضح الأساليب الخاطئة المتبعة عند حفظ الملابس الصيفية على المحور التالي:

طرق خاطئة عند تخزين الملابس

1. عدم غسل الملابس قبل تخزينها، للتخلص من الروائح الكريهة والبكتريا.

2. تخزين الملابس في حافظات مغلقة، وبالتالي عدم دخول الهواء إليها، فتكون رائحة كريهة.

3. وضع الملابس في أماكن قد تعرضها إلى التلف.

4. استخدام الأكياس البلاستيكية في تخزين الملابس.

5. تخزين الملابس البيضاء مع غيرها بشكل عشوائي.

الكثير من السيدات يقمن بعملية التخزين لملابسهن بشكل عشوائي دون التأكد بأن ذلك له عائد سلبي عليها، حيث يلزم على السيدات غسل الملابس جيدًا من البداية عند اتخاذ خطوة التخزين، ثم تقسيم الملابس الخاصة بهن إلى مجموعات حسب الألوان، ويفضل وضع كل منهم في داخل حافظة خاصة به.

وينصح بالابتعاد عن استخدام الأكياس البلاستيكية، التي تعد من أكبر العادات الخاطئة التي تضر الملابس، حيث تفقد الملابس الرطوبة بداخلها، وبالتالي تطوى لون الأكياس على الملابس، ونهايًة يتم وضع الملابس في خزانات الملابس للمحافظة على إبقائها سليمة دون التعرض للتلف. مع وضع كرات من النفتالين للمحافظة على إبقاء الملابس برائحة جيدة، ثم حفظ الملابس في خزانات خاصة.

خطوات حفظ الأحذية الصيفية

1. يتم تنظيف الأحذية بشكل كامل.

2. ملأ الأحذية بالأوراق.

3. وضع الأحذية بداخل شرابات من الصوف.

4. يفضل لفها من الخارج بقطع من القماش.

5. توضع في خزانة حفظ الأحذية.