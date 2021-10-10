الامارات | كورونا عالمياً: 237 مليون إصابة و 5 ملايين وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالمياً: 237 مليون إصابة و 5 ملايين وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم حتى اليوم 237.48 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و 52304 حالات بحسب إحصاء لـ «رويترز».

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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