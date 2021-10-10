الامارات | بوسني يبني لزوجته منزلاً دَوَّاراً .. ليجنّبها الملل ! .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن بوسني يبني لزوجته منزلاً دَوَّاراً .. ليجنّبها الملل ! .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رجل بوسني ان يسعد زوجته بطريقة غير معتادة، وغير مسبوقة أيضاً، فبنى لها بيتا دوّاراً استغرق منه ست سنوات من العمل.

ويقول فوجين كوسيتش (72 عاماً) أنه أراد أن يُسعِد زوجته التي تمنَّت أن ترى مشاهد متعددة من البيت تجنباً للملل، فبنى لها بيتاً دوّاراً يجعلها ترى شروق الشمس في لحظة والمارَّة العابرين في اللحظة التالية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأمام المنزل الجديد الذي شد أنظار الزائرين قال كوسيتش «كانت كثيراً ما تُعيد تجديد بيتنا حباً في التغيير، فقلت: (سأبني لك بيتا دوارا تُلفينه كيفما شئتِ)».

وفي سهل خصيب بشمال البوسنة قرب بلدة سرباتس، يدور المنزل حول محور قطره سبعة أمتار وصممه كوسيتش بنفسه، ويتغير المشهد في لحظات بين حقول الذرة والأراضي الزراعية وبين الغابات والنهر كل هذا بالسرعة المطلوبة.

وقال الزوج: «المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين يكمل الدورة في 22 ثانية في أسرع لفة».

ولم ترغب زوجته في التعليق على البيت الجديد.

واستغرق بناء البيت ست سنوات، مع استبعاد فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة في القلب.

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