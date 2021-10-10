كيف يمكن تجنب المرض خلال فترة البرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الطبيب الروسي المعروف أندريه تيجلنيكوف، إنه ينصح بارتداء القبعة عندما تكون حرارة الجو أقل من 0 درجة مئوية، وكذلك خلال الطقس العاصف والماطر.

وشدد الطبيب على ضرورة ارتداء القفازات، إذا كانت اليدان تبردان خارج البيت. ويجب ارتداء اللفحة والوشاح عند الخروج من المنزل، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأضاف الطبيب: "يشعر الإنسان بالبرد بشكل أسرع بدون غطاء للرأس، لأن الأجزاء المكشوفة من الجسم تفقد الحرارة بشكل أسرع. ويمكن أن يؤدي انخفاض حرارة الرأس إلى العديد من العواقب غير الحميدة للصحة. عند البرد، تضيق الأوعية الدموية في الرأس ويحدث خلل في تدفق الدم، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية ولذلك تأثير سلبي للغاية على الجهاز العصبي. ونتيجة لذلك، يمكن للمرء أن يصاب بالتهاب عصبي مؤلم في الوجه والعصب الثلاثي والتهاب الأذن وأمراض أخرى".

ولتجنب تغلغل البرد في الجسم عبر القدمين والساقين ومنطقة العجز، يجب ارتداء ملابس داخلية طويلة. يجب أن نتذكر أن هذه المناطق من الجسم معرضة للبرد، ويمكن أن يؤدي انخفاض درجة حرارة الجسم فيها إلى أمراض جدية.