زوجة بيج رامي: «بيعمل دايت قاسي.. بس بأكله بط ومحشي وصيادية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توج البطل المصري ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مسيرته الاحترافية، بعدما حصد اللقب في العام الماضي 2020، وذلك عقب نهاية منافسات النهائي الذي أقيم اليوم في مدينة أورلاندو الأمريكية، التي تقع في ولاية فلوريدا.

داخل مركز البرلس بكفر الشيخ، نشأ ممدوح محمد حسن السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، حيث لم تسر حياته منذ طفولته على وتيرة واحدة، بين الضغوطات التي لم يسقط أو يستسلم لها، فظل مُحاربًا بوجه الظروف، يحاول ويحاول حتى تُوج بالنهاية بلقب البطولة.

بيت صغير جمع بينه وبين زوجته مروة المغربي، الذي كُلل زواجهما بـ3 فتيات، هن «لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات»، فعلى الرغم من كل الضغوطات الاجتماعية والمادية، بات بيج رامي الأب والزوج المثالي بالمنزل، ووحشا كاسرا مع مدربيه محاولًا اقتناص الجائزة.

مواقف عديدة جمعت بين بطلنا المصري وزوجته، تكشف عن الوجه الآخر لـ بيج رامي، بعيدًا عن «العضلات».

شخصية بيج رامي

عن شخصيته، قالت زوجته مروة المغربي زوجة البطل بيج رامي عن زوجها لـ «هن»: «طيب جدًا ولو عنده بطولة وحد طلب منه المساعدة يساعده الأول وميتأخرش عن حد اللي في أيده لغيره مش ليه، عدى ومر بمواقف كتيرة كان بيقف بعدها على رجله، ويركز في هدفه وحلمه اللي عاوزه».

مش بشوفه مُخيف وبأكله محشي وبط

تعليقات حادة طالت زوجة اللاعب، من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدور حول تعامل زوجته معه، ونظامه الغذائي، فيما قالت الزوجة: «مش بهتم بأي انتقادات أنا عمري ما شفته مُخيف ولا ضخم وغير طبيعي زي ما بيقولوا».

النظام الغذائي

أما عن نظامه الغذائي، اختتمت حديثها: «بيعمل دايت قاسي جدًا مع مدربه، لكن بعيد عن الدايت بعمله بط ومحاشي وصيادية وكل الأكلات».