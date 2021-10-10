الامارات | شاهد أول صورة لرفعت الأسد بعد وصوله إلى سوريا

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لرفعت الأسد بعد وصوله إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر دريد نجل رفعت الأسد صورة يظهر فيها والده الذي عاد إلى بلاده أول أمس إلى جانب حفيدته شمس.

وكانت شمس ابنة دريد نشرت الصورة، وأعاد والدها مشاركتها وهي الصورة الأولى لرفعت الذي صدر بحقه في سبتمبر الماضي حكم بالسجن 4 سنوات في فرنسا، قبل أن يعود إلى بلاده (دون أن يتم الإعلان رسميا عن ذلك)، بعد إذن من ابن شقيقه الرئيس السوري بشار الأسد.

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