بيلم الحشرات.. فتاة تعاني بسبب شعرها الطويل: لقبوها بـ «روبنزل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من تميزها بين بنات جيلها وسط بلدتها، بسبب الطول اللافت لشعرها، إلا أن ألينا مازانيك، صاحبة الـ35 عامًا، تعيش معاناة صعبة بسبب شعرها الطويل، الذي يُحدث لها العديد من المواقف المحرجة والمؤلمة في بعض الأحيان، لكن على آية حال، حصدت الفتاة الثلاثينية لقب «روبنزل» تلك الشخصية الكارتونية الشهيرة بطول شعرها، حسبما وصفها بعض من زملائها وأقرانها.

مشكلات متعددة تتعرض لها الفتاة بسبب شعرها

خلال تصريحات إعلامية لها، كشفت الفتاة الثلاثينية الروسية، تفاصيل معاناتها من شعرها الطويل وكيفية تصفيفها له إذ تستغرق تلك العملية وقتًا طويلًا على مدار اليوم، إذ يبلغ طوله 51 بوصة، أي ما يقرب من 129 سنتيمتر، حيث إنه يقترب من ركبتيها، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتقول «ألينا» أن روتين العناية بشعرها يستغرق عادة من ساعتين إلى أربع ساعات في المرة الواحدة، ويتم تكرار الأمر من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا، إذ تستخدم الزيوت وبعض الكريمات العشبية لتدليك فروة رأسها لتحفيز النمو مع الشامبو الذي يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي وأقنعة ترطيب الشعر.

وكشفت الفتاة الثلاثينية أنها تتعرض في بعض الأحيان إلى مشكلات عديدة بسبب طول شعرها، على سبيل المثال، الجلوس عليه بالخطأ، أو قفل باب السيارة عليه، أو علقه بمقابض الأبواب، فضلًا عن تشابكه مع بعض الحشرات المنزلية كالذباب والخنافس والفراشات فيه.

شعور بالفخر الشديد ينتاب الفتاة الروسية خلال سيرها في الطرقات، وذلك بسبب الثناء الكبير الذي تلقاه من بعض الأشخاص نحو شعرها المميز للغاية، وغالبًا ما يقارنها الأطفال بشخصية «روبنزل».

وغالبًا ما يقول لها بعض الرجال «لا تقصي شعرك فهو جميل للغاية»، بينما تصفها بعض النساء بأنها مصدر إلهام لهن، ويخبرنها بأنها تحفزهن على تنمية شعورهن.