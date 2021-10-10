الامارات | جندي مصري سابق يحتفظ بـ"بنطلون" جندي اسرائيلي منذ 48 سنة !

شكرا لقرائتكم خبر عن جندي مصري سابق يحتفظ بـ"بنطلون" جندي اسرائيلي منذ 48 سنة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في "مفاجأة" غريبة من نوعها، عرض عريف مصري متقاعد يدعى مصطفى محمد، وهو أحد الجنود الذين شاركوا في حرب اكتوبر 1973 ضد إسرائيل، خلال لقاء تلفزيوني، "بنطلون جندي إسرائيلي"، احتفظ به كـ"ذكرى".

وقال العريف مصطفى محمد، خلال لقاء على قناة "صدى البلد"، إنه "حصل على بنطلون خاص بمجند إسرائيلي وعليه آثار دماء من الجندي"، لافتا إلى أنه "حصل على العُملات النقدية التي كان يحملها الجندي".

وأضاف: "أخدت منه كل اللي قدرت عليه".

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة واصفين الجندي بـ"البطل".

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