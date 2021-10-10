الامارات | رزان مغربي: "كان نفسى أطلع رقاصة" .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي: "كان نفسى أطلع رقاصة" .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الفنانة رزان مغربى، خلال استضافتها في برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، أنها كانت تتمنى في صغرها أن تكون راقصة حين تكبر.

وكشفت مغربي خلال الحلقة أنها ستقدم خلال الفترة المقبلة عدة مسلسلات مع كل من عمرو يوسف ومحمد فراج وأحمد مالك، مشيرة إلى أنها تحب تقديم برامج المنوعات كل فترة من فن وكرة وغيرهما. وأضافت مغربي أنها تحب الرجل الأسمر زى الراحل الفنان أحمد زكى، وليست مهتمة بالأبراج، ولكنها تقرأها من أجل التسلية.

وقالت مغربي خلال المقابلة التليفزيونية إن اسمها بالكامل هو "رزان عبد الوهاب المغربي" وأسماء الدلع الخاصة بها هي "قطقوطة وزوزو"، واسم "رزان" يعني الهدوء والحكمة والعقل والرزانة. مضيفة أن لديها طفلا واحدا يدعى "رام" وقامت بتسميته بهذا الاسم لأنه مشتق من اسمها.

وكشفت خلال المقابلة عن أمنية قديمة تمنت أن تتحقق قائلة: "كنت أتمنى احتراف الرقص، لأني أحب الرقص والاستعراض جدا".

وعن رشاقتها أوضحت الفنانة رزان مغربي أن أقصى وزن وصلت له كان 44 كيلو، وأطول كعب ارتدته كان 40 سم وهو من تصميم مصمم الأزياء الخاص بوالدتها وعبرت عن حبها للحذاء الذي وصفته بأنه تحفة فنية مشيرة إلى أنها تهتم برشاقتها.

وقدمت رزان هدية لأبلة فاهيتا خلال الحلقة عبارة عن فستان من تصميم" أزياء رزان" وهو باللون الأحمر المتوهج.

وكشفت مغربي أن فستان فرحها لم يكلفها سوى 40 دولارا، وقالت ايضا أن زوجها لا يحب الظهور للأضواء، ووصفت الفنانين التونسي ظافر عابدين والسوري باسل خياط بأنهما "شخصيات لذيذة".

واستضافت أبلة فاهيتا؛ فى حلقة الخميس، الإذاعيين مروان قدري ويارا الجندي، وشهدت الفقرة العديد من المواقف الطريفة بينهما، ومواقف وذكريات كوميدية حول عملهما الإذاعي، كما أجابا على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياتهما المهنية والشخصية.

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