هل يجوز إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها؟..«الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أحيانا تُجبر الزوجة على مصاحبة زوجها والسفر معه، وهو ما جاء في سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية لها: «هل يجوز إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 13361: «اختلف الفقهاء في حكم إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها، وخلافهم في هذه المسألة دائرٌ إباحةً وحظرًا مع المصلحة كيفما دارت، وهو مشروط بألَّا يكون في السفر إضرارٌ بالزوجة، كما أن ذلك يعتمد أيضًا على العرف الجاري، والضرورة القائمة، وطبيعة عمل الزوج، وعلى مدى فساد الزمان أو صلاحه، بحيث تأمن الزوجة في السفر وفي الإقامة في البلد التي يطلبها الزوج فيها، ولا بد أن يكون الزوج مأمونًا على الزوجة في نفسها ومالها، وأن يكون المسكن المراد نقلُها إليه مستوفيًا لشرائط المسكن الشرعي للزوجة، بأن يكون مستقلًّا، خاليًا من سكنى الغير، بين جيران مسلمين صالحين».

وأضافت الدار «نصَّ المحققون من العلماء على أن القاضي أو المفتي مفوَّض بالنظر فيما تقتضيه كل حالة يقضي فيها أو يُستَفتَى حسب ظروفها الخاصة بها؛ بما يحقق ضابط المصلحة، ويضمن انتفاء الضرر والضِّرَار، ويراعي العرف الجاري. وهذا هو الرأي المختار، وعليه العمل».

واختتمت دار الإفتاء فتواها «إنَّ سفرَ الزوج بزوجته مسألة يتوقف الحكم فيها على ما ترجح للقاضي مِن وجه المصلحة فيها وتحققه من انتفاء المضارة للزوجة، وذلك وفقًا لما ثبت لديه من وقائع الدعوى وعناصرها، من خلال إعمال سلطته المخولة له في الإثبات؛ من استجلاب لبينات الدعوى وقرائنها وسماع شهودها».