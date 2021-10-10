بوابات ديزني وفستان قصير ووصلات رقص.. لقطات من خطوبة ابنة عامر منيب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في حفل كبير، أطلت عليه العروس أشبه بالأميرات من بوابات ديزني، احتفلت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب بخطبتها، مساء أمس السبت، في حفل كبير، بحضور العائلتين والأصدقاء، وبعض رموز الوسط الفني، على رأسهم الفنان محمد حماقي، وشيرين رضا.

إطلالة العروس

وتألقت العروس بفستان أبيض، تميز بكونه قصيرا للغاية، كشف عن ساقيها بسبب فتحة هوليوود، جاء كب بدون أكمام، ومن الستان، فضلًا عن تميزه باكستنشن من جانب واحد فقط.

كما اعتمدت مريم منيب، على الماكياج اللامع بلون النود، فضلًا عن الشعر الليس المنسدل كعادتها.

أبرز لقطات الخطبة

وشاركت العروس في العديد من وصلات الرقص المختلفة بصحبة خطيبها، وشقيقاتها، على العديد من الأغنيات العربية والغربية، وعناق خطيبها لها، فضلًا عن دخول ابنة الفنان الراحل، بصحبة عريسها للقاعة وسط الحضور، كالأميرات، من باب يشبه بوابات ديزني.

مريم عامر منيب تبلغ عن صفحة مزيفة تحمل اسم والدها

وكانت عبرت «مريم»، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، مؤخرًا عن انزعاجها الشديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بسبب قيام شخص مجهول بإنشاء صفحة مزيفة، تحمل اسم والدها الفنان الراحل، ينشر خلالها الأخبار المسيئة عنه وعن أفراد أسرته.

وعلقت «مريم» بالإنجليزية قائلة: «هذا الشخص ينشر أخبارًا مزيفة عني وعائلتي، إن عدد المتابعين لهذه الصفحة لن يجعل Facebook يعتقد أنها مزيفة، فالصفحة لديها 1.9 مليون متابع، لقد كنت أحاول الإبلاغ عنها خلال العام الماضي ولا شئ يحدث».

وأضافت ابنة الفنان الراحل: «لا أعرف أي نوع من المهووسين والمرضى يستمتع بنشر أشياء غير لائقة ويقبل التعليقات غير اللائقة التي تُقال عن شخص لم يؤذهم، لم أرغب أبدًا في الانضمام إلى هذا المجال لهذا السبب بالتحديد، يسبب فقط الصداع ووجع الدماغ، أخبرني والدي دائمًا أن أبتعد عن أن أكون تحت الأضواء أو أنطلق إلى العلن، ولم أفهم أبدًا سبب منعي من فعل شئ أحبه كثيرًا؛ الغناء.. قال إنه في بعض الأحيان، سيشعر كونك مشهورًا بالبهجة وأنه لا شئ يمكن أن يفوق ما تشعر به، ولكن من ناحية أخرى، يمكن أن يحبطك ويجعلك تشعر وكأنك تريد الهروب ولن تعود أبدًا».