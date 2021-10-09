استشاري تغذية تحذر من «حلاوة المولد»: اللوزية خطر.. ومفاجأة في السعرات الحرارية

القاهرة - سمر حسين - صحة

حلوى المولد، واحدة من من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يقبل المصريون على شرائها كل عام، وتتنوع أشكال حلوى المولد بين الفولية والحمصية واللوزية والفسدقية واللديدة والسمسمية والملبن بأنواعه وغيرها.

هل حلوى المولد ضارة؟

وفقًا لما ذكرته الدكتورة إيمان عطية، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، فإن حلوى المولد، بصفة عامة يدخل في صناعتها الكثير من المكونات، مثل السكر وعسل الجلوكوز وتضاف بنسب كبيرة للحلوى الأمر الذي يمثل خطورة بالغة عند تناول الحلوى، بينما المكسرات مثل الفول السوداني، السمسم، الحمص، اللوز، الجوز، والفستق، الجيلاتين، النشا، جوز الهند، والفواكه المجففة تضاف جميعها بنسب معتدلة، وأخيرا تضاف مكسبات الطعم والرائحة واللون بنسب قليلة، الأمر الذي يشكل خطورة خاصة على أصحاب الأمراض المزمنة والوزن الزائد.

كيف تتجنب الأضرار الصحية لحلوى المولد؟

نصائح سريعة قدمتها استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية لـ «هُن» لتجنب الأضرار الصحية لحلوى المولد، جاءت على النحو التالي:

- مراعاة عدم الإفراط في تناول حلوى المولد وتكفي كمية لا تتجاوز 50 جراما في اليوم للشخص السليم، على أن يتم احتسابها من الاحتياجات اليومية للجسم: «متوسط احتياج الشخص البالغ 2000 سعر حراري يوميا» نظرًا لمحتواها المرتفع من السعرات الحرارية.

- الاهتمام بإضافة بعض الأطعمة المفيدة مثل الخضروات الورقية الخضراء وبعض المشروبات مثل القرفة والشاي الأخضر وكميات كافية من السوائل للمساعدة في التخفيف من الأضرار الصحية لحلوى المولد.

- ممارسة رياضة كالمشي وذلك لحرق السعرات الحرارية التي ربما اكتسبها الجسم من تناول الحلوى في هذا اليوم، أيضا يجب الحرص على غسل الأسنان جيدا بعد تناول الحلوى للمحافظة على سلامتها.

- شراء حلوى المولد من منافذ البيع الموثوق فيها لضمان جودة صناعتها وذلك لتجنب الأضرار الناتجة عن تناول الحلوى المنتهية الصلاحية أو المصنوعة من خامات رديئة بها شوائب حيث تمتاز الحلوى الجيدة بلونها الزاهي الطبيعي، ورائحتها الجيدة غير المتزنخة، وقوامها المناسب طبقا لنوعها، وأن تكون خالية من الألوان والإضافات الصناعية ولابد أن تكون مغلفة غير مكشوفة، كما يمكن أن تعدها كل ربة منزل في بيتها توفيرا للتكاليف الباهظة وضمانا لجودتها وصلاحيتها.

- يحظر تناول حلوى المولد للمرضى المصابين بالسكرى والسمنة والقلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين والنقرس حيث أنها تمثل خطرًا كبيرا على الصحة لهؤلاء المرضى.

ما هي السعرات الحرارية لحلوى المولد؟

وأشارت الدكتورة إيمان عطية، إلى أنه يمكن التعرف على القيمة الغذائية لحلوى المولد طبقا للمكونات الداخلة في تصنيعها، موضحة السعرات الحرارية لكل قطعة، والتي على رأسها حلوى اللوزية التي تحتوى على السعرات الحرارية الأعلى وهي على النحو الآتي:

الحمصية 387 سعرا حراريا

السمسمية 619 سعرا حراريا

اللوزية 650 سعرا حراريا

الملبن 382 سعرا حراريا

الفولية 444 سعرا حراريا

الفستقية 630 سعرا حراريا

النوجة 398 سعرا حراريا

اللديدة 526 سعرا حراريا