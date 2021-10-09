هاني الناظر يحذر الفتيات من وصفات إطالة الشعر على الإنترنت

القاهرة - سمر حسين - صحة

طالب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الفتيات بعدم الانسياق وراء الوصفات التي تزعم إطالة الشعر المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة عدم تناول الأدوية إلا باستشارة الطبيب، مبينا أنه لا يوجد ما يسمى بطبيب الأعشاب.

بعض الأمراض الجلدية تؤدي إلى الصداع

وأضاف «الناظر» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أن بعض الأمراض الجلدية مثل الحزام الناري تتسبب للشخص في صداع، كما يؤدي خلل الهرمونات في الغدة الدرقية إلى سقوط الشعر.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أن مرض البهاق غير معدي وليس له علاقة بالطعام، مبينا أن المصاب به لديه خلل جيني معين يمهد له الإصابة به.

زبيبة الصلاة ليست مرض معدي

وأشار «الناظر» إلى أن الجلد خط الدفاع الأول عن الجسم، مبينا أن المصلين تظهر لديهم طبقة سوداء نتيجة الاحتكاك، وأحيانا نتيجة العامل الوراثي، مبينا أن زبيبة الصلاة ليست علامة إيمان أو مرض معدٍ كذلك.

وتابع: «ناس كتير فاكرة إن مايكل جاكسون عمل عمليات عشان يبقى أبيض إنما هو كان مريض بالبهاق وانتشر بسرعة جدا بمعدل أسرع من العلاج وشال أجزاء وعالجه، وأنا بناشد البنات والسيدات عدم الانسياق والجري وراء كريمات التفتيح، النسبة المعدية من الأمراض الجلدية قليلة جدا، مفترض الأمهات لما يرجع ولادهم البيت يطمنوا عليهم ويشوفوا شعرهم كل يوم خميس عشان يشوفوا إن معندهمش إصابات».

إصابات كورونا قليلة في الموجة الرابعة

وذكر أن معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الرابعة التي تمر بها مصر قليلة، مبينا أن المياه والصابون قادرين على القضاء على فيروس كورونا مطالبا بعدم استخدام الكحولات والمطهرات بكثرة حتى لا يحدث ضرر للجلد، موجها نصيحة للأبناء في المدارس بعدم تبادل زجاجات المياه حتى لا تنتشر عدوى بينهم.