حبيته عشان شبه عمر الشريف.. من هو المصري الذي تزوجته رزان مغربي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من بريق الشهرة والنجومية الذي تبحث عنه النجمات، إلا أن العديد منهن لا يفضل نشر تفاصيل حياته الخاصة للجماهير، وأمام الكاميرات، حتى إن البعض منهن قد لا يظهرن بصحبة أزواجهن أو ابنائهن.

وخلال الساعات الماضية تصدرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا التي تحدثت خلال الحلقة عن زوجها المصري، الذي وقعت في غرامه منذ النظرة الأولى حتى أصبح هو عائلتها في مصر، وليس مجرد زوج.

وعلى الفور بدأ البحث عن زوج رزان مغربي، وابنهما الوحيد «رام».

ويستعرض «هن» في السطور التالية، عدة معلومات عن زوج رزان مغربي، وفقًا لتفاصيل سردتها من قبل في حديثها لصحيفة «الرأي الكويتية».

من هو زوج رزان مغربي المصري؟

رجل أعمال مصري الجنسية، يدعى ناجي جبران كامل.

كان اللقاء الأول بينهما خلال زيارتها لمصر لأول مرة للتعاقد على فيلم «حرب أطاليا».

جمعتهما علاقة حب استمرت نحو 5 أعوام قبل إعلان الزواج.

ترددت الأقاويل حول تغييره لديانته حتى يستطيع الزواج منها.

أعلنا زواجهما في صيف عام 2012.

غرام من النظرة الأولى

قالت إنها وقعت في غرامه منذ اللقاء الأول، وإنها تشعر كلما نظرت إليه كأنها النظرة الأولى.

وصفته بأنه شخص كريم بأخلاقه ومسالم وأبيض من الداخل وغني بقيم لم تعد موجودة، كما أنه صديقها وعائلتها في مصر.

أكدت أنه شخص خالِ من العقد يتفهم طبيعة عملها ونجوميتها، ويشاركها في كل التفاصيل.

وصفته بأنه يشبه عمر الشريف وأنطونيو بانديراس.

أنجبا ابنهما «رام» الذي اختار هو اسمه.