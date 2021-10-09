أول فيديو من خطوبة ابنة عامر منيب.. «والدها حضر بصوته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب بخطبتها اليوم، في حفل مميز بحضور بعض نجوم الفن، على رأسهم الفنانة شيرين رضا، التي شاركتها لحظات استعدادها للخطبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة مقاطع ترصد اللحظات الأولى لخطبة ابنة الفنان الراحل.

ابنة عامر منيب تظهر بماكياج بسيط في خطوبتها

وظهرت مريم منيب بفستان أبيض قصير، مع الشعر ليس منسدل، وماكياج نود لامع وبسيط غير متكلف، وهي تطل من باب يشبه بوابات ديزني بصحبة خطيبها.

وحرصت «مريم» ابنة الفنان الراحل، على الظهور خلال التجهيزات، وصوت أغاني والدها الراحل في الخلفية، ليكون الحاضر الغائب بخطبتها اليوم.

كيف تحدثت ابنة عامر منيب عنه؟

وكانت «مريم» تحدثت من قبل عن علاقتها بوالدها الراحل، لبرنامج «السفيرة عزيزة»، قائلة: «والدي هو الرجل رقم واحد في حياتي سواء في وجوده أو لا، لم أستوعب رحيله، ودائمًا ما أتذكره، فهو باقٍ معي، حتى لو لم يكن موجودًا معي الآن».

وعن رفضه دخولها مجال وعالم الفن، تابعت ابنة الفنان الراحل: «لم يكن يحبذ والدي دخولي عالم الفن، فكان دايمًا شايف إن الوسط صعب، وقالي خدي قرارك بنفسك، أنا مش هضغط عليكِ»

واختتمت: «كان والدي يوصينا منشوفش نفسنا على حد، أو نتعالى على حد، خاصةً أنه كان معروف عنه التواضع التام، وكرم الأخلاق».