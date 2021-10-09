الفائزات بأفضل مشروعات في معرض «تراثنا» يكشفن تفاصيل لقائهن بالسيسي

القاهرة - سمر حسين - ماما

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة الجائزة المالية لإحدى الفائزات ضمن أفضل المشروعات المشاركة في معرض «تراثنا»، وذلك خلال افتتاحه للمعرض اليوم، وتسليمه جوائز مالية لأفضل 3 مشروعات من الحرف التراثية للقرى.

ومن جانبها، وجهت السيدة السوهاجية، جميلة مؤمن محمد، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن أمر بزيادة قيمة الجائرة المقدمة لها لأنها تعول 8 فتيات.

الفائزات يشكرن الرئيس السيسي

وقالت جميلة مؤمن، ابنة محافظة سوهاج، مركز المراغة قرية بني هلال، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها لم تتوقع الفوز بالجائرة من البداية، وكان غرضها الأساسي من المشاركة بيع المشغولات الخاصة بها لمساعدة بناتها، بعد أن توفي زوجها، وأنها تعمل في تصنيع الحرف اليدوية منذ 20 عاما لمساندة أسرتها.

وأضافت «جميلة»، أنها منذ أن تولي الرئيس السيسي، الحكم وهى تتمنى مقابلته، وهو ما تحقق اليوم، لافتة إلى أنها كانت في حالة من السعادة لم تشعر بها من قبل، كما أنها طلب من الرئيس توفير وظيفة لابنتيها.

وفي السياق ذاته، تحدثت عبير سالم، الفائزة بالمركز الأول لـ«الوطن»، أنها تشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالأسر المصرية البسيطة، ودعمه المستمر لأصحاب الحرف، لافتة إلى أنها طلبت من الرئيس توفير مكان لعرض منتجاتها وتصنعها، ومن جانبه وجه الرئيس جهاز مشروعات الصغيرة المتوسطة بتوفير متطلباتها.

وحصل المشروع الأول لـ«عبير»، على جائزة قيمتها 50 ألف جنيه، وفازت «جميلة» بالجائزة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه، ووجه الرئيس السيسي بزيادة قيمة جائزتها لأن السيدة تعول 8 أطفال.

وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، النسخة الثانية من معرض تراثنا للحرف اليدوية، المقام بأرض المعرض الدولية من الفترة 9 إلى 15 أكتوبر، بمشاركة نخبة من المبدعين والحرفين من المشروعات المصرية المشهورة بإنتاجها اليدوي والفني الفريد وابداعات لكبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين من مختلف محافظات الجمهورية.

ويتيح المعرض عرض «الموبيليا و الديكورات والتحف والانتيكات ووحدات الاضاءة النحاسية والخشبية والسجاد اليدوي الحرير والصوف والكليم والمشغولات اليدوية المتنوعة ومنتجات الزجاج المعشق والمنتجات الجلدية والفخار والخزف والرخام واللوحات والاكسسوار الحريمي والمفروشات ومنتجات التطريز على القماش ومستحضرات تجميل طبيعية».