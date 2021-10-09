خبيرة لغة جسد: الرمش بالعين 24 مرة دليل إعجاب.. ووضع الحذاء علامة تآلف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين، فقرة حوارية عن علامات تدل على خداع العريس لعروسه، إذ حلت رغدة السعيد خبيرة لغة الجسد، الحاصلة مؤخرا على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي كأفضل شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضيفة على البرنامج.

وقالت «رغدة» إن الانطباع الأول مهم جدًا: «قد نشعر أننا لسنا مرتاحين لشخص ما بسبب رسالة تلقيناها من جسمه، قد تكون حركة متوترة أو غلق اليدين بشكل زائد عن اللزوم، وفي حالة تربيع اليدين تعبر عن أنه شخص دفاعي، كما أن شدة عضلات الأصابع تعبر عن أن الشخص عصبي وقد ينفعل في أي لحظة، وهو ما يفهمه الطرف الآخر باللاوعي».

علامات في لغة الجسد تسبب الراحة

وأضافت أن هناك علامات في لغة الجسد تسبب الراحة لمن نتحدث إليهم مثل ترك الكف مفتوحا، وكانت هذه العلامات من أهم سمات التواصل عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «دايما الطفل اللي بتبقى يديه مفتوحة بيكون كريم».

وأكدت، أن الطاقة السلبية تنتقل إلى الآخرين بالعدوى، وهو ما قد يظهر في اللقاء الأول، لافتةً إلى أن هناك حركات معينة مشهورة بالكذب في لغة الجسد مثل حك الأنف، مستطردة: «لكن لا يعتبر كل من يفعل هذه العادة كاذب، فيجب أن نقرأ الموقف، مثل هل هو موقف مواجهة؟! هل الشخص مصاب بحساسية؟! أو أن هناك تراب؟!».

وأشارت، إلى أن الاتصال المباشر بالعينين مفتاح الثقة بالنفس والصراحة، عدا الكاذب المحترف لأنه يتعمد النظر في عيني الشخص الذي يتحدث إليه، لكنها تكون نظرة مبالغا فيها.

اليدان تعلو فوق الفم عند الكاذب

ولفتت إلى أن الكاذب تعلو يداه فوق فمه، وكأنهما ترفضان الكلام الذي يخرجه الفم: «الكاذب سينظر في عيني الشخص الذي يتحدث إليه بعدما ينتهي من كذبه ليقيس رد الفعل، وفي أثناء الكذب سيتجنب كلمة أنا وسيقول كلمة ما هو، أي أنه يحاول الإسقاط على أشياء أخرى عند مواجهته، كما أن عينيه تكونان مهزوزتان».

وحول اللقاء الأول، قالت: «لو الجزمة في اتجاه الجزمة يبقى في تآلف بينهم، ومعروف إن الحما وزوجة الابن بيبقى جزمهم عكس بعض، ومن علامات الألفة إن الراجل يلف بالكتاف والست تلف بالرقبة».

عدد الرمشات

وواصلت: «حتى لو الفتاة قصدت متبصش بجسمها رمشتها هتبان لو هي معجبة بيه، وعدد الرمشات بالنسبة لحد معجب بحد تاني بتبقى من 16 لـ24 رمشة وبيتقال عليها تسبيلة».

وأوضحت: «هزة الرجلين مينفعش نحكم عليها بأن الشخص متوتر، لأنها ممكن تبقى متلازمة حركية منذ الصغر، ومينفعش البنت الخجولة يتقال عليها مغرورة عشان بتتكلم قليل».