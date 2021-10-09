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طريقة عمل اللانشون البيتي.. بورق ألومنيوم وبيض وبهارات

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لانشون بيتي

ساندوتشات اللانشون، واحدة من الأكلات المفضلة لدى الأطفال، وخاصة مع الوجبة المدرسية الصباحية، لمذاقه اللذيذ والشهي، وتخشى العديد من الأمهات شراء اللانشون من الخارج، مُفضله تحضيره بالمنزل لضمان نظافته وجودته، وتوفير ثمنه أيضًا، ويقدم «هن» في السطور التالية للأمهات، طريقة عمل اللانشون البيتي، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. 

طريقة اللانشون اللحم السريعة 

المكونات:

- 1/2 كيلو لحمة مفرومة ناعمة

- 4 ملاعق جبنة كريمية

- 2 بياض بيضة كبيرة

- 3 بيضات

- 3 ملاعق كبيرة بابريكا

- ملعقة ثوم مهروس

- ملعقة كبيرة بصل بودر

- ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة كبيرة فلفل أسود

- عود قرفة

- مكعب مرقة دجاج

- 3 أوراق لورا

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طريقة عمل لانشون اللحمة

- في الكبة الكهربائية، ضعي جميع المكونات السابقة، ما عدا ورق اللورا، واضربيهم جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

- ضعي المكونات بعد خلطها في أكياس بلاستيك واربطي أطرافه جيدًا، ثم لفيه بورق فويل وأغلقيه بإحكام.

- ضعي الأكياس في ماء مغلي به ورق لورا، واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة.

- أخرجيه من الماء واتركيه يبرد، ثم قطعيه شرائح.

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طريقة عمل لانشون اللحمة بالبيض والجبنة 

6 بيضات

5 مكعبات جبنة كريمة

4 مكعبات مرقة لحمة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

كوب دقيق

بودرة بصل

ثوم بودرة

بابريكا

لون طعام أحمر

كوب زيت

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طريقة عمل لانشون اللحمة بالبيض والجبنة 

- اضربي الجبنة والبيض والدقيق والمرقة والزيت في الخلاط.

- ضيفي الثوم والبصل البودرة والبابريكا والحبهان واللون الأحمر.

- ضعي الخليط في كيس حراري في شكل أسطواني.

- ضعي الأكياس في الماء المغلي، لمدة ساعة وربع، حتى تمام النضج.

طريقة عمل لانشون الفراخ 

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مقادير لانشون الفراخ 

نصف كيلو صدور دجاج مخليه ومفرومة

بودرة بصل

بودرة ثوم

ملعقة كبيرة دقيق

ملح، فلفل أسود، بهارات، بابريكا 

زيت زيتون مخلي ومقطع

بيضة

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طريقة عمل لانشون الفراخ 

في البداية امزجي الدقيق مع الملح والفلفل الأبيض والبهارات والبابريكا وبودرة الثوم والبصل.

ضيفي الخليط السابق مع صدور الدجاج، وضيفي إليها البيضة.

 يفرد كيس بلاستك ويوضع عليه مزيج الدجاج، ويفرد جيدا، ثم يضاف إليها الزيتون المخلي.

 لفي على هيئة أسطوانة، بورق فويل ويحكم جيدا من الطرفية.

ضعيه في ماء مغلي، لمدة 40 دقيقة.

اتركيه  حتى يبرد نهائيا ويدخل الثلاجة لمدة ساعة، ثم يقطع.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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