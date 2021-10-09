طريقة ربط الكرافتة.. خطوات بسيطة وسهلة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ربط الكرافتة من أكثر ما يؤرق الرجال، فهي القطعة التي تزين الملابس والإطلالة في النهاية، خاصة مع الإطلالات الرسمية، أو شبه الرسمية، إلا أن طريقة ربطها لا يتقنها الكثير لما فيه من صعوبة وخطوات عديدة تجعلها مصدر إزعاج لعديد من الرجال.

ولم تقتصر المشكلات على الرجال فقط، وإنما النساء أيضًا اللاتي ترتدين الكرافتة أيضًا، أو تحاولن مساعدة أزواجهن في ضبطها، أو حتى مساعدة أولادهن قبل الذهاب للمدارس.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة ربط الكرافتة بعدة أشكال مختلفة، يمكنك الاستفادة منها، وتوفير الوقت والجهد.

طريقة ربط الكرافتة.. الطريقة الأولى التقليدية

وهي خاصة بالمبتدئين، لربط الكرافتة بشكل تقليدي وبسيط، كما إنها مناسبة لطلاب المدارس، والمناسبات الخاصة، وتعرف باسم «الوندسور».

1- ضع رابطة العنق «الكرافتة» حول الرقبة، حيث يبقى الطرف الأوسع على اليمين، ولابد أن يكون أقصر من الطرف الآخر الرفيع .

2- امسك كل طرف من الكرافتة على حدة، ثم لف الطرف ذو النهاية الأعرض فوق الطرف الأرفع، حيث يبقى الطرف الأعرض على اليسار.

3- امسك منطقة التقاطع واسحب الطرف العريض من الحلقة فوق الرقبة بحيث يُدخل الطرف من خلالها ثم اسحبها للأسفل.

4- طبق الطرف العريض فوق الرفيع، وأعد الرباط للأسفل حتى يكون الطرفان على منطقة الصدر، ويكون الطرف الأعرض قريبًا للصدر، وعلى يسار الطرف الأرفع.

5- امسك الطرف ذو النهاية الواسعة خلف الطرف الضيق، واسحبه للجانب الأيمن تحت الطرف الأعرض.

الطريقة الثانية: التعادل

وهي ربطة سريعة للمناسبات الصباحية، والعمل أيضًا، وتعد الربطة الأنسب للفتيات أيضًا.

1- قم بلف الكرافتة من المنتصف حول اليد اليسرى ثلاثة مرات، لتصبح على شكل حلقات متدرجة.

2- امسك طرفي الكرافتة معًا باليد اليمنى، حتى يكون طرفا الربطة العريض والرفيع للأسفل.

3- اسحب الحلقة الوسطى للخارج، ثم ادخل الحلقات الأخرى من خلالها.

4- امسك الحلقة العلوية، وقم توسيعها وسحبها للخارج بشكل تدريجي، حتى تتشكل العقدة أثناء سحبها وتصبح مشدودة.