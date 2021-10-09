إطلالات اليوم: مايا دياب جذابة.. كندة علوش أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

أنغام:

طلت المطربة أنغام بفستان متعدد الألوان، بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مايا دياب:

ظهرت المطربة مايا دياب بجامبسوت باللون الفضي اللامع، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وإسكارف متعدد الألوان.

رضوى الشربيني:

ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني شميز باللون الأسود، مزينا بطبعات باللون الأوف وايت، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

كارمن سليمان:

تألقت المطربة كارمن سليمان بكارديجان من اللونين الأبيض والازرق، ونسقت اسفله توب بنفس اللونين مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وكلاتش باللون الكاشمير.

كندة علوش:

كما ارتدت الفنانة كندة علوش فستان باللون الكافيه، مزود بأكمام طويلة وشفافة، وحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.